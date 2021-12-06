В Гидрометцентре предупредили о сложной ситуации на дорогах в Москве

Снегопад, который начнется в Москве в ночь на вторник, осложнит движение автотранспорта минимум на два дня. Об этом в понедельник, 6 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, днем во вторник ожидается мокрый снег. Уже утром в среду на дорогах образуется гололедица.

«Когда вырастает высота снега на 4–6 см, то сразу будут затруднения на дорогах. При этом температура, как неудивительно, в течение дня будет повышаться», — цитирует его «РИА Новости».

Как отметил Вильфанд, если в ночь на вторник ожидается от –3 до –5 градусов, то днем в Москве и области ожидается плюсовая температура воздуха.

«Будет погода некомфортная и неблагоприятная для деятельности. Сложности будут с уборкой снега», — объяснил он.

Подтаявший во вторник снег замерзнет в ночь на среду, превратившись в лед, заключил специалист.

Ранее в понедельник Вильфанд предупредил, что 7 декабря в Москве ожидается снегопад и ветер до 15 м/c. В первой половине ночи температура воздуха составит –3…–5 градусов. По области столбики термометров опустятся до –7 градусов.

Также в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о рекордном за последние 72 года количестве снега, которое выпадет во вторник. По его словам, 7 декабря в Москве может выпасть пятая часть от месячной нормы осадков.