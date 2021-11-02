Туманные обстоятельства: непогода в Москве привела к задержке почти 700 рейсов

В аэропортах Москвы из-за тумана 2 ноября были задержаны или отменены свыше 700 рейсов, подсчитали «Известия» . Массовые задержки и отмены могли коснуться больше 100 тыс. пассажиров. Продолжительность тумана оказалась нетипичной — такое явление случается раз в пять лет, рассказали синоптики «Фобоса». За шесть лет это первый случай, когда де-факто больше пяти часов все три московских аэропорта не работали на прилет, пояснил источник в одной из столичных авиагаваней. Больше 70 самолетов не смогли сесть в столице и были перенаправлены на запасные аэродромы, в основном в Нижний Новгород. Там образовалась очередь из 33 бортов, в которых пассажиры находились около 4-9 часов без еды, поскольку инфраструктура аэропорта не рассчитана на одновременное обслуживание такого числа воздушных судов. Несмотря на массовые задержки, опрошенные «Известиями» представители аэропортов и авиакомпаний считают, что расписание полетов восстановится быстро, на это потребуется максимум двое суток.

Осенний коллапс

В аэропортах Москвы во вторник, 2 ноября, к 19:00 мск из-за тумана были задержаны или отменены свыше 700 рейсов, из них более 60 были перенаправлены на запасные аэродромы , подсчитали «Известия» на основании онлайн-табло авиагаваней и сервиса FlightRadar24. Вовремя улететь не смогли больше 100 тыс. пассажиров . Корректность подсчетов «Известиям» подтвердили два источника в московских аэропортах.

По данным FlightRadar24, в течение 40 минут — с 8:50 до 9:30 вторника — ни один московский аэропорт не принимал самолеты на посадку. Во Внуково борты не приземлялись почти три часа подряд: с 7 до 11 утра сели только два самолета. Шереметьево не принимал воздушные суда больше часа.

— На моей памяти за шесть лет это первый случай, когда де-факто больше пяти часов все три московских аэропорта не работали на прилет , — сказал «Известиям» источник в одной из столичных авиагаваней.

Туманные обстоятельства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Собеседник издания в еще одном московском аэропорте сообщил, что в другие города были перенаправлены 73 самолета . Большую часть из них приняла авиагавань Стригино в Нижнем Новгороде (33), в Санкт-Петербург было отправлено 11 самолетов, остальные — в Казань, Воронеж, Белгород, Ярославль, Киев.

«Москва не принимает»

Многие пассажиры из-за тумана в этот день вовсе не смогли добраться до Москвы. Из-за большого скопления воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода образовалась настоящая пробка из самолетов на рулежных дорожках. Некоторых пассажиров сразу доставили в здание Стригино, другим же пришлось ждать информации о времени вылета прямо в салоне самолета. Среди последних оказался и Алексей.

— Мы вылетели из Краснодара в 6:50, в 8:50 должны были прилететь в Москву. В итоге уже несколько часов ждем. Из самолета нас не выпускают, ссылаясь на то, что здание аэровокзала переполнено. Как нам объявил командир корабля по громкой связи, все кафе и рестораны закрыты по отсутствию воды и питания . А аэропорт просто игнорирует звонки пилота, — рассказал мужчина «Известиям».

В итоге пассажиров выпустили только спустя почти девять часов ожидания на рулежной дорожке.

— Аэропорт не мог обеспечить авиакомпанию трапом. Люди сидели почти девять часов без еды и воды, без трапов невозможно высадить их или хотя бы передать еду на борт , — сказал источник, знакомый с ситуацией.

Многие из оказавшихся запертыми в самолете жаловались в соцсетях на отсутствие еды и воды. Некоторым даже понадобилась помощь медиков. Многие пассажиры провели на самолетах больше четырех часов.

Туманные обстоятельства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Почему в аэропорту Нижнего всего два рабочих трапа? Это сюр какой-то. Около 40 самолетов и всего два трапа. Мы все уже очень хотим есть», — написала в посте одна пассажирка, тоже оказавшаяся в Нижнем Новгороде вместо Москвы. «Питанием горячим, что положено по закону после четырех часов задержки, обеспечивать нас не будут, ибо, как сказала стюардесса, это почти нереально в таких условиях», — пожаловался другой пассажир.

На борту самолета авиакомпании «Победа», ожидающего вылета из Нижнего Новгорода более 10 часов, стало плохо ребенку , сообщили «Известиям» в пресс-службе лоукостера, добавив, что для поддержания его жизни экипаж использовал кислородные баллоны. После сообщения аэропорту о состоянии ребенка был подогнан трап, малыша передали врачам.

Собеседник «Известий», близкий к аэропорту, сообщил, что авиагавань Стригино «принимала всех подряд и не предупреждала авиакомпании об ограниченных ресурсах, в частности, о нехватке трапов».

— Вероятно, это связано с тем, что за каждую посадку авиакомпании платят аэропорту. Аэропорт начал отказывать в приеме самолетов, только когда их стало некуда ставить, а должен был сделать это сразу по исчерпании ресурсов, — указал источник.

Стоимость обслуживания перенаправленных самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода сравнима с обычным оборотным рейсом, если у авиакомпании нет договоренностей, и составляет от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, сообщил «Известиям» источник в одном из крупных авиаперевозчиков. Таким образом, аэропорт мог заработать на 33 перенаправленных самолетах от 6,6 до 10 млн рублей.

Туманные обстоятельства Фото: ТАСС/Михаил Солунин

Взять на контроль

В пресс-службе Стригино сообщили «Известиям», что аэропорт принял 33 самолета, летевших в Москву из других городов России и ближнего зарубежья, в течение одного часа.

— Такое количество самолетов превышает нормативную пропускную способность аэропорта . Его инфраструктура, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не рассчитана на единовременное обслуживание такого количества воздушных судов, и сейчас они обслуживаются в порядке очереди. Параллельно с обслуживанием прибывших на запасной аэродром московских рейсов, аэропорт обслуживает рейсы из собственного регулярного расписания — это порядка 50 рейсов в течение 2 ноября, — добавили в Стригино.

Приволжская транспортная прокуратура вечером сообщила, что контролирует ситуацию , связанную вынужденной посадкой ряда пассажирских воздушных судов в аэропорту в Нижнем Новгороде, сказано на официальном сайте ведомства.

В Росавиации сообщили, что в Стригино создан оперативный штаб для организации работы с пассажирами рейсов, которые были переправлены из столицы из-за тумана.

— По данным на 21:20 мск 15 воздушных судов из 33 вылетели в пункт назначения — в Москву. Ведется работа по организации вылетов других воздушных судов, — указали в ведомстве, добавив, что все службы аэропорта во взаимодействии с авиакомпаниями работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить заправку воздушных судов для дальнейшего вылета в пункт назначения.

Туманные обстоятельства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Аномальное явление

В любой авиакомпании руководство стремится так тренировать экипажи, чтобы они могли работать в предельно плохих условиях, рассказал «Известиям» заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

— Подобная подготовка обеспечивает регулярность полетов, а это уже вопрос экономики авиакомпании. Сейчас в любой крупной российской авиакомпании большинство командиров экипажей допущены к полетам при таких минимумах. Например, 30х400 (30 метров высоты облаков при видимости 400 метров), когда землю видно практически в последний момент перед посадкой, — пояснил он.

Большие самолеты, по словам Олега Смирнова, почти все снабжены навигационным оборудованием, позволяющим летать при туманах . Есть оно и во всех крупных аэропортах. В малых отсутствует, потому что это очень дорогостоящая система, нет экономического смысла ее устанавливать — дешевле подождать, пока погода придет в норму, сказал эксперт.

Он добавил, что в каждом аэропорте есть регламенты, при каких условиях взлеты и посадки разрешены, при каких нет, но решение за командиром корабля . Задача диспетчера — доложить ему обстановку, а он решает, производить посадку или нет.

— Теоретически возможно сажать самолеты при нулевой видимости, это делается в автоматическом режиме. Но это оправданный риск, если речь идет о технике, и не оправданный, если на борту пассажиры. Сегодня в Москве был как раз такой туман — практически с нулевой видимостью, — добавил Олег Смирнов.

Как правило, такие туманы начинают рассеиваться через два-три часа после восхода солнца, рассказал «Известиям» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Но в этот раз продолжительность жизни тумана превысила все мыслимые нормы. Такое явление случается раз в пять лет, хотя сейчас прослеживается тенденция к увеличению числа подобных опасных явлений , — отметил он.

Туманные обстоятельства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Исход сбоя

Авиакомпаниям потребуется максимум двое суток, чтобы восстановить свое расписание полетов после сбоя , считают опрошенные «Известиями» источники в авиакомпаниях и аэропортах. По словам одного из них, если метеоусловия не ухудшатся, то к утру 3 ноября большинство авиакомпаний смогут войти в плановый график полетов , так как ноябрь не является пиковым месяцем по числу рейсов.

В связи с туманом и ограниченной видимостью оказались задержаны 60 рейсов S7 Airlines с вылетом из аэропорта Домодедово, рассказала «Известиям» пресс-секретарь авиакомпании Ирина Дунькова. По ее словам, 13 воздушных судов, направлявшихся в Москву, были вынуждены уйти на запасные аэропорты в Нижний Новгород и Воронеж.

— Однако все запланированные рейсы будут выполнены в полном объеме, отмен не планируется. S7 Airlines оперативно оповещает пассажиров обо всех изменениях в расписании, — добавила она, не уточнив, в какой срок расписание полетов будет восстановлено.

У «Уральских авиалиний» были задержаны шесть рейсов и два отменены, а семь перенаправлены на запасные аэродромы в Нижний Новгород и Воронеж. Авиакомпания намерена восстановить расписание полетов к обеду 3 ноября, сообщила «Известиям» пресс-секретарь перевозчика Вера Гасникова, добавив, что отмен и переносов рейсов не планируется.

Туманные обстоятельства Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

У Azur Air были задержаны пять рейсов, три перенаправили в Домодедово и Шереметьево, сообщили в компании. Там пояснили, что на время ожидания пассажирам были предоставлены прохладительные напитки и горячее питание согласно федеральным авиационным правилам.

— Авиакомпания надеется восстановить расписание полетов к полуночи [со 2 на 3 ноября] по московскому времени, — сообщила пресс-служба.

Время вхождения в расписание у авиакомпании Smartavia будет минимальным, сказал «Известиям» представитель перевозчика. По его словам, финансовые потери из-за сбоя в расписании будут, но их размер станет известен позднее.

Представители других перевозчиков оперативно не ответили на запрос «Известий».