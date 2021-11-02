Вильфанд рассказал о причинах тумана в Москве

Густой туман, пришедший в Москву и Московскую область, является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов. Об этом во вторник, 2 ноября, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Это совершенно естественное природное явление. Оно называется радиационное выхолаживание — это не имеет никакого отношения к радиоактивности. Энергетическое выхолаживание подстилающей поверхности при отсутствии облаков», — сообщил он.

Вильфанд заметил, что туман, накрывший Москву, — это естественное и предсказуемое явление, о котором предупреждали накануне.

«Тут нет никаких внешних факторов, чисто метеорологическое явление. Оно связано с резким охлаждением. <...> При резком охлаждении воздуха произошла конденсация водяных паров, в связи с чем и появился туман», — заключил он.

Густой туман окутал улицы Москвы ночью. На некоторых улицах видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, плотный туман рассеется к 10–11 часов утра 2 ноября.

В МЧС предупредили о сильном тумане в столице и области 1 ноября. Из-за неблагоприятных погодных условий водителей попросили значительно снижать скорость движения и не отвлекаться на пользование гаджетами.