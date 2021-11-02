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МЧС предупредило о сильном тумане в Москве и области до утра 2 ноября

Густой туман окутал московские улицы

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Улицы Москвы окутал непроглядный туман. Погодное явление можно наблюдать на всей территории столицы.

На некоторых улицах, как передает РЕН ТВ, видимость не превышает 20-30 м. Горожане отмечают, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится все гуще и гуще.

Как пишет РИАМО, в поселении Десеновском Новой Москвы наблюдается туман. Машины на улице стоят в легкой дымке, заметнее всего туман видно в свете фонарей. В районе станции метро «Хорошевская» есть небольшая дымка в воздухе, высотные здания видно хуже обычного.

Туманом также окутаны Митино и подмосковное Путилково неподалеку от МКАД, отмечает телеканал «Звезда».

Также серьезные проблемы испытывают автомобилисты. На дорогах уже начали фиксировать увеличение числа ДТП. Так, ранее на МКАД столкнулись пять автомобилей из-за плохих погодных условий.

О тумане в Москве и области предупредили ранее 1 ноября в столичном главке МЧС. Предупреждение будет действовать до 10:00 вторника, 2 ноября. Местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 м, отмечает телеканал «360».

По некоторым данным, ночью ожидается снижение температуры до -5 градусов. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура снизится из-за смены циркуляции воздушных масс.

Водителей и пешеходов мегаполиса призвали к осторожности из-за непогоды.

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