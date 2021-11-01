МЧС предупредило о сильном тумане в Москве и области до утра 2 ноября

В Москве до утра вторника, 2 ноября, ожидается сильный туман. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

Согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие пару часов с сохранением до 10:00 вторника в столице местами ожидается сильный туман, видимость составит 200–700 м.

Из-за неблагоприятных погодных условий водителей попросили значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, избегать обгонов, опережений и перестроений. Кроме того, водителей призвали не отвлекаться на пользование гаджетами, пишет «Москва 24». Пешеходам напомнили о необходимости носить светоотражающие элементы на одежде при движении в тумане по краю проезжей части, уточняет РИАМО.

ГУ МЧС по Московской области также выпустил предупреждение о тумане в регионе до утра 2 ноября. Видимость составит 500 м и менее, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее 1 ноября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Известиям», какая погода ожидается в столице в начале ноября. По его словам, погода отстает фактически на 5–6 недель от климатической нормы. Он добавил, что в конце недели температурный фон приблизится к экстремальному — настолько станет тепло.