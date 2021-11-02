Синоптик рассказал о длительности накрывшего Москву тумана

Плотный туман, окутавший Москву, рассеется к 10–11 часов утра. Об этом 2 ноября заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Москвичей ждет облачная с прояснениями погода, без осадков. В первой половине дня сохранятся и туманы. Максимальная температура — плюс 5–7 [градусов], по области — до плюс 8 [градусов] тепла. Ветер юго-восточный, атмосферное давление [составит] 751 мм ртутного столба. Рассеивание туманов ожидается к 10–11 часам по местному времени», — сказал он ТАСС.

Кроме того, метеоролог рассказал, что теплая погода продержится до конца недели, в ближайшие дни пойдут дожди. В среду температура воздуха составит около +7...+8 градусов, в конце недели температура достигнет +12 градусов.

Густой туман окутал улицы Москвы ночью. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще.

В московских аэропортах из-за непогоды отменили 31 рейс, еще 118 задерживаются. В Домодедово 14 рейсов отменено и 40 задержано, во Внуково отменили три рейса и задерживаются 34, в Шереметьево отменили 14 рейсов и задерживаются 44.

Как рассказал эколог Антон Хлынов в беседе с «Известиями», появлению тумана в столице способствовали загрязнение воздуха автомобилями и большое количество строек и обилие поверхностей с уничтоженным травостоем. По его словам, чем больше этого будет, тем больше будет загрязнена атмосфера и тем больше будет таких аномалий.