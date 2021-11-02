Гостиницы Нижнего Новгорода из-за задержки рейсов переполнены

Экипажи рейсов, направленных в аэропорт Нижнего Новгорода из-за густого тумана в Москве, размещают в гостиницах. Многие отели переполнены, а люди не перестают прибывать. Об этом во вторник, 2 ноября, в беседе с «Известиями» рассказала администратор гостиницы «Русский капитал» Кира Копечева.

По ее словам, экипажи приезжают каждый час, на данный момент мест уже нет. Всего в этот отель заселили 56 человек.

Вновь прибывающих пассажиров и членов экипажей расселяют в ближайшие отели, где еще остались места.

Как сообщила Росавиация, по состоянию на 21:20 мск около половины перенаправленных из-за тумана авиарейсов вылетела из Нижнего Новгорода в Москву.

Ранее пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления Следственного комитетана транспорте сообщили, что выясняются обстоятельства длительных задержек рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода, в результате которых пассажиры стали жаловаться на плохое самочувствие.

Также проверяется информация, что ребенку стало плохо на борту самолета, который совершал рейс Краснодар–Москва, однако из-за сильного тумана во Внуково он был вынужден приземлиться в Нижнем Новгороде.

Ранее в этот день в Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что проверят жалобы пассажиров рейсов, которых несколько часов держали взаперти в самолетах после вынужденной посадки в Нижнем Новгороде.

Густой туман окутал улицы столицы ночью. На некоторых участках видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще.

В московских аэропортах из-за непогоды отменили десятки рейсов.