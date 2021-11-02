В аэропортах Москвы число задержанных и отмененных рейсов из-за тумана превысило 200

Утром 2 ноября из-за сильного тумана в московских аэропортах «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» задержаны или отменены свыше 200 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

По информации на 10.28 мск, в аэропорту «Внуково» 64 рейса задержаны, пять отменены. В «Домодедово» 60 рейсов задержаны, 14 отменены. В «Шереметьево» задержан 51 рейс, отменены 15.

В Росавиации отметили, что более 30 рейсов ушли на запасные аэродромы.

Густой туман пришел в Москву накануне вечером из-за понижения температуры и пока не рассеивается.

Погодное явление можно наблюдать на всей территории столицы. На некоторых улицах видимость не превышает 20–30 м. Горожане отмечали, что, выходя из дома, попадали в «кисель».

Также серьезные проблемы испытывали и автомобилисты. На дорогах зафиксировали увеличение числа ДТП.

О тумане в Москве и области предупредили ранее, 1 ноября, в столичном главке МЧС. Сообщалось, что предупреждение будет действовать до 10:00 вторника, 2 ноября. Водителей и пешеходов мегаполиса призвали к осторожности из-за непогоды.