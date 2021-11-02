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Прокуратура проверит жалобы сидевших взаперти в самолетах пассажиров

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В Нижнем Новгороде проверят жалобы пассажиров рейсов, которых несколько часов держали взаперти в самолетах после вынужденной посадки. Рейсы, совершившие посадку в аэропорту города, направлялись в Москву, где посадка была затруднена из-за тумана. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

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Собеседник из пресс-службы ведомства отметил, что сейчас в аэропорту работает исполняющий обязанности нижегородского транспортного прокурора «в целях обеспечения прав пассажиров и надлежащего оказания услуг при ожидании рейсов».

«При поступлении обращений транспортная прокуратура проводит проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — цитирует собеседника «РИА Новости».

Уточняется, что в Нижнем Новгороде приземлились 33 самолета девяти авиакомпаний. Они направлялись в Москву, но были вынуждены изменить маршрут из-за погодных условий в столице.

Один из пассажиров сообщил, что из самолета люди не могут выйти уже четыре часа. По информации РЕН ТВ, капитан воздушного судна сообщил пассажирам, что здание аэропорта Нижнего Новгорода переполнено, а кафе и рестораны закрыты из-за отсутствия воды и еды.

«Надо будет подождать на борту. Перед нами порядка 7–8 самолетов. Время вылета пока неизвестно, управление воздушным движением Москвы разрешение на вылет не дает из-за коллапса в московской воздушной зоне», — добавил капитан.

Как ранее в этот день сообщали журналисты со ссылкой на источник, ребенку стало плохо на борту самолета авиакомпании «Победа», который более семи часов ожидает вылета из Нижнего Новгорода в Москву.

Густой туман окутал улицы столицы ночью. На некоторых участках видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще. В московских аэропортах из-за непогоды отменили десятки рейсов.

Как рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, туман является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов. Он объяснил, что при резком охлаждении воздуха произошла конденсация водяных паров, в связи с чем и появился туман.

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