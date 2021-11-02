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Ребенку стало плохо после семи часов в задержанном в Нижнем Новгороде самолете

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Ребенку стало плохо на борту самолета авиакомпании «Победа», который более семи часов ожидает вылета из Нижнего Новгорода в Москву. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил источник в авиационных кругах и подтвердил официальный представить компании.

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«Самолет летел из Краснодара во Внуково, но ушел из-за тумана в Нижний Новгород и стоит на рулежке, аэропорт не может обеспечить авиакомпанию трапом. Люди сидят на борту более семи часов без еды и воды, без трапов невозможно высадить их или хотя бы передать еду на борт. Сейчас вызвали «скорую» для ребенка. Как врачи попадут на борт — непонятно», — приводит слова источника агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе «Победы» подтвердили задержку вылета на семь часов. Там также сообщили, что экипаж использовал кислородные баллоны для поддержания жизни ребенка. После сообщения аэропорту о состоянии ребенка к самолету подогнали трап и его передали врачам.

Также источник рассказал, что аэропорт принимал всех подряд и не предупреждал авиакомпании об ограниченных ресурсах, например о нехватке трапов.

«Вероятно, это связано с тем, что за каждую посадку авиакомпании платят аэропорту. Аэропорт начал отказывать в приеме самолетов, только когда их стало некуда ставить, а должен был сделать это сразу по исчерпании ресурсов», — сказал он.

Ранее в этот день сообщалось, что около 70 самолетов не смогли сесть в аэропорту назначения из-за погодных условий в Москве и ушли на запасные аэродромы.

Густой туман окутал улицы столицы ночью. На некоторых участках видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще.

В московских аэропортах из-за непогоды отменили десятки рейсов и задержали более сотни.

Позднее в Росавиации сообщили, что московские аэропорты функционируют в штатном режиме с учетом текущих погодных условий, передает RT.

Как рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, туман является естественным метеорологическим явлениеми не связан с проявлением внешних факторов, пишет РИАМО. Он объяснил, что при резком охлаждении воздуха произошла конденсация водяных паров, в связи с чем и появился туман.

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