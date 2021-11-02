СК выяснит обстоятельства задержек авиарейсов в Нижнем Новгороде

Следователи выяснят обстоятельства длительных задержек рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода, в результате которых пассажиры стали жаловаться на плохое самочувствие. Самолеты, совершившие посадку в аэропорту города, направлялись в Москву, где прием бортов был невозможен из-за тумана. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления Следственного комитета (СК) на транспорте.

«В Нижнем Новгороде следователи выясняют обстоятельства длительных задержек рейсов в аэропорту Стригино (Чкалов), из-за чего люди стали жаловаться на плохое самочувствие», — говорится в сообщении.

Также проверяется информация, что ребенку стало плохо на борту самолета, который совершал рейс Краснодар–Москва, однако из-за сильного тумана во Внуково он был вынужден приземлиться в Нижнем Новгороде.

«Пассажиры самолета ожидали вылета из Нижнего Новгорода более 7 часов, при этом аэропорт не смог предоставить трап, что сделало невозможной передачу еды на борт или высадку пассажиров», — отметили в ведомстве.

Ранее в этот день в Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что проверят жалобы пассажиров рейсов, которых несколько часов держали взаперти в самолетах после вынужденной посадки в Нижнем Новгороде.

Густой туман окутал улицы столицы ночью. На некоторых участках видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще.

В московских аэропортах из-за непогоды отменили десятки рейсов. По состоянию на 19:25 мск в аэропорту Внуково 47 рейсов задержано, 10 отменено. В Домодедово 66 рейсов задержано, шесть отменено. В Шереметьево задержано 11 рейсов, девять отменено.

Как рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, туман является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов. Он объяснил, что при резком охлаждении воздуха произошла конденсация водяных паров, в связи с чем и появился туман.