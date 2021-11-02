Около половины задержанных в Нижнем Новгороде рейсов вылетело в Москву

Около половины перенаправленных из-за тумана авиарейсов вылетело из Нижнего Новгорода в Москву. Об этом 2 ноября говорится в сообщении Росавиации.

«По состоянию на 21:20 мск из Нижнего Новгорода в Москву вылетело 15 воздушных судов, ранее прибывших сюда в связи с сильным туманом в московской воздушной зоне», — сообщили в Росавиации.

В пресс-службе аэропорта Нижнего Новгорода в свою очередь сообщили «Известиям», что на 22:00 мск 20 рейсов из числа приземлившихся на запасной аэродром отправлены в пункт назначения. Еще 10 рейсов готовятся к вылету в течение ближайших трех часов.

Там также добавили, что количество прибывших в воздушную гавань самолетов превысило нормативную пропускную способность аэропорта. Его инфраструктура, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не рассчитана на единовременное обслуживание такого количества воздушных судов, и они обслуживаются в порядке очереди.

Ранее в этот день в Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что проверят жалобы пассажиров рейсов, которых несколько часов держали взаперти в самолетах после вынужденной посадки в Нижнем Новгороде. Самолеты, совершившие посадку в аэропорту города, направлялись в Москву, где прием бортов был невозможен из-за тумана.

Также проверяется информация, что ребенку стало плохо на борту самолета, который совершал рейс Краснодар–Москва, однако из-за сильного тумана во Внуково он был вынужден приземлиться в Нижнем Новгороде.

Густой туман окутал улицы столицы ночью. На некоторых участках видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще.

В московских аэропортах из-за непогоды отменили десятки рейсов.