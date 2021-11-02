МЧС продлило предупреждение о тумане в Москве

Туман сохранится в Москве до конца вторника, 2 ноября. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

По данным ведомства, туман с видимостью 200–700 м сохранится в Москве до конца 2 ноября, пишет НСН.

Из-за неблагоприятных погодных условий водителей попросили снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущего транспорта, избегать перестроений, опережений и обгонов, отмечает агентство городских новостей «Москва». Пешеходам напомнили о необходимости обозначить себя светоотражающими элементами на одежде при движении возле автодорог, пишет сайт kp.ru.

Ранее в ГИБДД столицы посоветовали водителям отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам — выбирать яркую одежду, чтобы их можно было легко заметить в условиях плохой видимости, сообщает телеканал «360».

В связи с туманом спасатели советуют не выходить на улицу людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, отмечает телеканал «Звезда».

Ранее в этот день транспортная прокуратура организовала проверки в связи с отменой и задержками авиарейсов в столичных аэропортах, пишет RT. В рамках проверки сотрудники ведомства проконтролируют соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров.

Туман на столицу опустился вечером в понедельник, 1 ноября. В Москве в связи с погодным явлением был объявлен «желтый» уровень опасности.