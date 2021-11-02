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Сплошная муть: как Москва ушла в туман

Видимость в столице упала до нескольких десятков метров
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Туман
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Москву вечером 1 ноября накрыл густой туман. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, его причиной стали естественные природные факторы, никакого внешнего воздействия на окружающую среду не было. Как столица жила в тумане — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Женщина гуляет с собаками на улице Крупской в Москве.
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Туман
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Появление густого тумана в столице объясняется резким охлаждением воздуха и конденсацией водяных паров
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Туман
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
«При отсутствии облаков резко охлаждается почва, приземный слой воздуха. В холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом. Это хорошо изученный физический процесс», — пояснил природу явления Роман Вильфанд
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Туман
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Видимость в столице снизилась до 200–700 метров
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Туман
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Гидрометцентр объявил в городе желтый уровень погодной опасности
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Туман
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
По данным городского дептранса, туман не повлиял на работу наземного общественного транспорта
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Туман
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
ГИБДД, тем не менее, призвала водителей отказаться от поездок на личных автомобилях
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Туман
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В московских аэропортах из-за тумана были отменены или задержаны почти 150 рейсов
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Туман
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Три десятка прибывших в российскую столицу самолетов было решено отправить на запасные аэродромы
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Туман
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
На некоторых улицах, по свидетельству горожан, ночью видимость не превышала 20–30 метров
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Фото: IZ.RU
Аэропорт Домодедово
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Фото: IZ.RU
Аэропорт Домодедово
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
По прогнозам метеорологов, туман рассеется в первой половине дня, однако в некоторых местах может продержаться до 14 часов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В ближайшие сутки такого явления больше не ожидается
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