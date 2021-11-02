Сплошная муть: как Москва ушла в туман

Москву вечером 1 ноября накрыл густой туман. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, его причиной стали естественные природные факторы, никакого внешнего воздействия на окружающую среду не было. Как столица жила в тумане — в фотогалерее «Известий»