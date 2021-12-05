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Зима окончательно придет в Москву в пятницу

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Конец следующей недели может стать началом «настоящей зимы» в Москве. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье, 5 декабря.

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По его словам, в следующие будние дни и днем, и ночью температура будет ниже нуля, только во вторник может подняться до +1 градуса. А вот уже с пятницы, 10 декабря, ожидается серьезное похолодание: днем температура не будет подниматься выше –7 градусов, а ночью будет опускаться до –15 градусов.

«Это уже такая серьезная зима», — рассказал Вильфанд ТАСС.

Синоптик предупредил, что выпавший снег может уже не растаять в столице до самой весны, покров снега, наоборот, будет только расти.

«Правда, в ближайшие несколько дней особенно значительные осадки не прогнозируются», — заверил он.

5 декабря Роман Вильфанд сообщил, что суровая погода с морозами до -20–29 градусов ожидает некоторые регионы России в ближайшие дни. Так, морозы следует ждать жителям Вологодской области, Ивановской, Кировской, Ленинградской, Мурманской, Ярославской областей, а также Карелии и Пермского края.

2 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал 20-сантиметровые сугробы в Москве. По его словам, в выходные, 4–5 декабря, похолодает, осадки перейдут в твердую фазу. Величина снежного покрова достигнет 10–12 см.

30 ноября в Гидрометцентре рассказали о погоде в России в декабре. Специалисты отметили, что на большей части территории страны температура в декабре будет около средних многолетних значений или немного выше нормы.

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