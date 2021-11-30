В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в декабре

На большей части территории РФ температура в декабре будет около средних многолетних значений или немного выше нормы. Об этом 30 ноября сообщили в Гидрометцентре.

«Средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части территории около средних многолетних значений; в Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях, в Приволжском федеральном округе, Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе — на 1 градус выше нормы», — говорится в сообщении.

Также температура поднимется выше на 1–1,5 градуса на большей части Азиатской территории. На Крайнем Севере Уральского федерального округа, на Таймыре, в северной половине Якутии и Хабаровского края, в Магаданской области, на Чукотке и Камчатке значения будут около нормы.

«Месячное количество осадков предполагается в Калининградской и Архангельской областях, на востоке Северо-Западного федерального округа, в Воронежской и Белгородской областях, на севере Южного федерального округа — около среднего многолетнего количества», — рассказали специалисты.

На юге Уральского федерального округа, на Таймыре, большей части территории Якутии и Хабаровского края, в Амурской области ожидается выпадение осадков ниже нормы.

А жителям Туруханского муниципального округа, юга Сибирского федерального округа, запада Забайкальского края, Чукотки и юга Камчатки стоит приготовиться к выпадению осадков выше средних показателей.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Москве во вторник, 30 ноября, ожидается сильный ветер до 20–25 м/с. Информация об ухудшении погодных условий транслируется на видеоэкранах города, осуществляется патрулирование парков и зон отдыха города, где граждан предупреждают о ветре.

В Главном управлении МЧС России по столице отметили, что неблагоприятная погода будет сохранятся до 21:00 30 ноября. Граждан попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

Ураганный ветер уже снес строительные леса в центре города. По факту инцидента была организована прокурорская проверка.