Ураганный ветер снес многоярусные строительные леса в Москве

Ветер ураганной силы снес строительные леса в центре Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила прокуратура столицы.

Инцидент произошел на строительном объекте, уточняется в сообщении. На представленных фото видно, что высота лесов более девяти этажей. Произошло частичное смещение конструкций.

«Организована прокурорская проверка законодательства об охране труда и организации безопасности при проведении строительных работ», — отметили в надзорном ведомстве.

Накануне в Москву и область пришла ненастная погода с резким понижением атмосферного давления. В столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности. Из-за ветра с порывами до 15–20 м/с он продлится до 09:00 среды, 1 декабря.