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В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты Гидрометцентра в понедельник, 29 ноября.

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Предупреждение будет действовать с 09:00 понедельника до 09:00 среды, 1 декабря.

Порывы ветра в московском регионе могут достигать 15–20 м/с.

Кроме того, синоптики предупреждают жителей столицы и области, что до 20:00 в Москве и 21:00 в Подмосковье будет идти дождь.

Ранее в этот день Гидрометцентр спрогнозировал на 29 ноября дневную и ночную погоду от +3 до +5 градусов. При этом в прогнозе метеорологи предупреждали об осадках и порывистом ветре.

28 ноября заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что календарная зима в Москве начнется с резкой смены погоды — оттепель уступит место резкому похолоданию, вызванному теплым атлантическим циклоном.

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