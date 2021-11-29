В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты Гидрометцентра в понедельник, 29 ноября.

Предупреждение будет действовать с 09:00 понедельника до 09:00 среды, 1 декабря.

Порывы ветра в московском регионе могут достигать 15–20 м/с.

Кроме того, синоптики предупреждают жителей столицы и области, что до 20:00 в Москве и 21:00 в Подмосковье будет идти дождь.

Ранее в этот день Гидрометцентр спрогнозировал на 29 ноября дневную и ночную погоду от +3 до +5 градусов. При этом в прогнозе метеорологи предупреждали об осадках и порывистом ветре.

28 ноября заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что календарная зима в Москве начнется с резкой смены погоды — оттепель уступит место резкому похолоданию, вызванному теплым атлантическим циклоном.