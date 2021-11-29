Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 ноября

Облачная погода и дождь ожидаются в столице в понедельник, 29 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Дневная и ночная температура воздуха в Москве составит от +3 до +5 градусов.

Ветер будет иметь юго-восточное и восточное направление, скорость 5–10 м/с. Местами порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление будет понижаться до 724 мм ртутного столба.

28 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что осень в Москве завершится сразу двумя погодными рекордами. Ночь на 30 ноября ожидается самой теплой за последние 73 года, а утром атмосферное давление опустится до рекордных показателей 717 мм ртутного столба.