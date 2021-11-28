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Ночь на 30 ноября может стать рекордно теплой за последние 73 года

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Осень в Москве завершится сразу двумя погодными рекордами. Ночь на 30 ноября ожидается самой теплой за последние 73 года, а утром атмосферное давление опустится до рекордных показателей 717 мм ртутного столба. Об этом 28 ноября сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, к 6:00 мск 30 ноября показания барометров опустятся до отметки 717 мм рт. ст., и если это произойдет, то будет побит рекорд 1988 года (718 мм ртутного столба).

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«В понедельник в центре России начнутся небольшие дожди, которые в ночные и утренние часы вторника усилятся и приобретут интенсивный ливневый характер. При этом ночь на 30 ноября будет самой теплой за всю историю метеостанции ВДНХ с 1948 года — столбики термометров в Москве не опустятся ниже плюс 4–6 градусов», — уточнил синоптик.

Также он отметил, что во второй половине дня во вторник, 30 ноября, дождь перейдет в мокрый снег, который усилится к вечеру, что приведет к ухудшению видимости до 500–1000 м.

«За последние сутки осени на столицу может пролиться до 18 мм осадков, что составляет 30% от месячной нормы», — сказал Тишковец.

27 ноября в Гидрометцентре рассказали о дате прихода климатической зимы в Москву. По словам главного специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой, уже 1 декабря в Москве прогнозируется температура 0...–5 градусов в течение суток и небольшой снег, а затем в последующие два дня в столице также прогнозируется незначительная доля осадков в виде снега. 2 декабря днем будут –4...+1 градус, в пятницу –3...+2 градуса.

Кроме того, Макарова отметила, что на дорогах будет гололед.

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