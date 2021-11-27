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Гидрометцентр рассказал о дате прихода зимней погоды в Москву

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Погода в Москве и Московской области приобретет зимний характер с наступлением календарной зимы. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в субботу, 27 ноября.

Точный градус: синоптики рассказали о температуре осенью и зимой
Эксперты предупреждают о возможных аномалиях

Ожидается похолодание до -5 градусов днем, снег, сугробы и гололедица.

«Уже 1 декабря у нас прогнозируется температура 0 — минус 5 градусов в течение суток и небольшой снег. В последующие два дня у нас также прогнозируется небольшой снег. 2 декабря днем будут минус 4 — плюс 1 градуса, в пятницу — минус 3 — плюс 2 градуса. Акцент еще необходимо сделать на гололедице, конечно. Будет скользко», — передает ее слова ТАСС.

Ожидается, что выпавший в эти дни снег уже не будет таять.

«Поскольку среднесуточная температура будет ниже 0 градусов, за городом будут белые пейзажи. В городе тоже припорошит», — отметила метеоролог.

26 ноября в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы. Предупреждение будет действовать до 11:00 воскресенья, 28 ноября.

25 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что осень в Москве закончится аномальным субтропическим теплом и ливнем. По словам синоптика, постепенно оттепель будет усиливаться и достигнет пика 30 ноября, когда столбики термометров в городе в течение суток будут колебаться между +4 и +6, а по области — между +2 и +7 градусами.

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