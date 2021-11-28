Декабрь в Москве начнется со снега и метелей

Календарная зима в Москве начнется с резкой смены погоды — оттепель уступит место резкому похолоданию, вызванному теплым атлантическим циклоном. Об этом 28 ноября сообщила «Вечерней Москве» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам специалиста, 1 декабря в столице ожидается снег, гололедица и местами метель. Ночью температура воздуха опустится до минус 5 градусов в Москве и до минус 7 по области. Днем в Москве будет от 3 до 5 градусов мороза, по Московской области — до минус 7.

Также она отметила, что порывы юго-западного ветра будут достигать 17 м/с.

Ранее 28 ноября сообщалось, что ночь на 30 ноября может стать рекордно теплой за последние 73 года. Как отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, осень в Москве завершится сразу двумя погодными рекордами — теплой ночью на 30 ноября и резким падением к утру 30 ноября атмосферного давления, которое опустится до рекордных показателей.