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Декабрь в Москве начнется со снега и метелей

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Календарная зима в Москве начнется с резкой смены погоды — оттепель уступит место резкому похолоданию, вызванному теплым атлантическим циклоном. Об этом 28 ноября сообщила «Вечерней Москве» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

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По словам специалиста, 1 декабря в столице ожидается снег, гололедица и местами метель. Ночью температура воздуха опустится до минус 5 градусов в Москве и до минус 7 по области. Днем в Москве будет от 3 до 5 градусов мороза, по Московской области — до минус 7.

Также она отметила, что порывы юго-западного ветра будут достигать 17 м/с.

Ранее 28 ноября сообщалось, что ночь на 30 ноября может стать рекордно теплой за последние 73 года. Как отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, осень в Москве завершится сразу двумя погодными рекордами — теплой ночью на 30 ноября и резким падением к утру 30 ноября атмосферного давления, которое опустится до рекордных показателей.

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