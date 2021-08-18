Нелетняя погода: как скоро наступит осень

Осень в Москве и Санкт-Петербурге начнется раньше 1 сентября, узнали «Известия» в Gismeteo. Через несколько дней жители Центральной России и Северо-Западного региона почувствуют похолодание — среднесуточная температура составит около 15 градусов. Зато желающим отправиться на юг России в конце августа или в сентябре бояться нечего: погода там порадует теплом. В целом же уходящее лето выдалось необычным: одни регионы страдали от аномального зноя, другие — от дождей и потопов.

Лето, прощай

В Центральной России еще буквально пару дней будет тепло, после чего начнется понижение температуры, рассказал «Известиям» ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

— Скоро станут заметны первые признаки осени. Среднесуточная температура будет около 15 градусов. Возвращения лета уже можно не ждать, — отметил эксперт.

Так, например, на следующей неделе, 24–25 августа, в Москве будет уже 16 градусов днем и 11 градусов ночью.

По словам Леонида Старкова, раннюю осень встретят и жители Северо-Западного региона России, в первую очередь Санкт-Петербурга. Произойдет это тоже через несколько дней.

— 17 августа — последний по-настоящему теплый день для этих мест. Не только поменяется характер погоды, но и произойдет смена климатического сезона. Атмосфера перестраивается на осенние рельсы. Над Северной Европой формируется глубокая область пониженного давления, похолодание уже почувствовали на Британских островах, в Скандинавии. Через два-три дня оно придет в Северную столицу. Погода станет типичной для этого города: облачной, с низким небом и умеренным ветром с Финского залива. Дневная температура уже не сможет достигнуть 20 градусов, — рассказал Леонид Старков.

Как объяснил ученый, в метеорологии началом осени считается переход среднесуточной температуры через отметку 15 градусов в сторону понижения. Это случается как раз в последней декаде августа.

При этом в России много регионов, где лето продолжается даже в сентябре: на юге европейской части, Сибири, Дальнего Востока. Иногда система дает сбой, но в этом году должно обойтись без погодных сюрпризов.

— В нынешнем сентябре будет тепло в Краснодарском крае и Крыму, так что люди еще успеют отдохнуть на море, — пообещал Леонид Старков.

Впечатляющий сезон

Летом 2021 года погода на многих территориях России удивила даже специалистов.

— Санкт-Петербург «утер нос» многим городам с жарким летом, например таким, как Сочи или Рим, — отметил Леонид Старков. — Многие петербуржцы уезжали отдыхать на юг и были разочарованы, а потом возвращались домой и испытывали восторг от погоды.

Да и Москва порадовала своим летом. Однако многие жители столицы устали от изматывающего зноя. В условиях мегаполиса температура выше 30 градусов на протяжении даже одной недели, а уж тем более нескольких, переносилась нелегко. Свой отпечаток накладывала духота.

— Это был необычный сезон — из-за высокой повторяемости блокирующих антициклонов, которые вызывали различные аномалии. В Центральной России, на Северо-Западе было сухо и жарко, а, к примеру, в Западной Европе и на Урале шли дожди. Юг России тоже затапливало из-за сильных осадков. Южные реки коварные и быстро наполняются водой. Приходилось даже эвакуировать население, — напомнил Леонид Старков.

Осторожнее с погодой

Любая перемена погоды — в сторону жары или холода — всегда требует дополнительных сил для адаптации иммунитета, отметила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, превентивной и криомедицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

— Приближается осень — время, когда организм перестраивается, снижаются его адаптационные возможности, и человек оказывается наиболее уязвим перед различными вирусами. Те, у кого недостаточно ресурсов, сталкиваются с риском подхватить вирусные заболевания, с возможностью перехода болезни в клиническую форму, — предупредила врач.

Напомним, что ранее «Известия» писали о том, что аномально жаркие периоды наподобие лета 2021-го — большой стресс для организма. Об этом рассказывал старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, грантополучатель Российского научного фонда Александр Чернокульский.

По его словам, температура в любом случае будет расти из года в год по причине изменения климата: лето станет более жарким, а межсезонье и зимы — теплее, чем в XX веке. Кондиционеры летом превратятся в обязательный атрибут любой квартиры. Людям необходимо будет учиться жить в новых, нетипичных условиях.