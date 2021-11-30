Москвичей попросили не выходить на улицу из-за сильного ветра

Жителям Москвы рекомендовали во вторник, 30 ноября, воздержаться от пребывания на улице из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 20-25 м/с. Об этом говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

«Просим горожан по возможности воздержаться от пребывания на улице. Находясь на улице, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», — сказано в опубликованном сообщении.

Информация об ухудшении погодных условий транслируется на видеоэкранах города, кроме того, осуществляется патрулирование парков и зон отдыха города, где граждан предупреждают о ветре.

В Главном управлении МЧС России по Москве отметили, что неблагоприятная погода будет сохранятся с 10:00 до 21:00 30 ноября. Граждан попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

Ураганный ветер уже снес строительные леса в центре Москвы. Высота лесов более девяти этажей. Произошло частичное смещение конструкций. По факту инцидента была организована прокурорская проверка.

Накануне в Москву и область пришла ненастная погода с резким понижением атмосферного давления. В столичном регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Из-за ветра он продлится до 09:00 среды, 1 декабря.