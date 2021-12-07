Гендиректор аэропорта опроверг обработку лайнера S7 некачественной незамерзайкой

Генеральный директор аэропорта «Магадан» Дмитрий Сиволобов опроверг вероятность того, что самолет S7, выполнявший 2 декабря рейс Магадан–Новосибирск и экстренно приземлившийся в Иркутске, обработали некачественной незамерзайкой. Об этом 7 декабря сообщает РЕН ТВ.

«Ответственно заявляю, что в аэропорту «Магадан» применяются только сертифицированные жидкости. Материалы, спецтехника, которой управляет квалифицированный персонал. С соблюдением всех необходимых технологий, инструкций, норм, правил и процедур по обеспечению безопасности полетов», — сказал Сиволобов.

Он также добавил, что не все воздушные судна обрабатываются антиобледенительной жидкостью перед вылетом. Решение о необходимости обработки принимает командир экипажа в зависимости от погоды. При этом лайнер S7, по его словам, был обработан дважды — сначала очищающей жидкостью, а затем антиобледенительной.

По данным «Известий», проблемы с управлением начались после того, как самолет был переведен в режим «директ» автопилота. Судно начало сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты.

В тот же день «Известия» публиковали переговоры пилота S7 с диспетчером. На записи слышно, как пилот говорит, что из-за сильнейшего обледенения лайнер не может набрать нужную высоту.

4 декабря Магаданская транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента. Командир самолета S7 воздержался от комментариев, отметив лишь, что «идет расследование».

6 декабря восточное межрегиональное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также в этот день сообщалось, что в Магадане проводится анализ качества противообледенительной обработки.