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Командир обледеневшего лайнера S7 заявил о начале расследования инцидента

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Командир самолета S7, выполнявшего рейс из Магадана в Новосибирск и аварийно севшего в Иркутске, воздержался от подробных комментариев по поводу инцидента.

«Идет расследование, больше я ничего не могу вам сказать», — сказал командир Михаил Кулагин РЕН ТВ и положил трубку.

В свою очередь одна из пассажиров лайнера заявила, что пилотов, которым удалось посадить «раскачавшийся» в полете лайнер, нужно наградить.

«Естественно, все благодарили пилотов. Обязательно нужно наградить», — сказала она.

2 декабря лайнер S7 вылетел из Магадана в Новосибирск. После того, как самолет был переведен в режим «директ» автопилота, начались проблемы с управлением. Затем судно начало сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты.

Как сообщил источник РЕН ТВ, причиной инцидента могло стать вмешательство в управление бортом второго пилота. По его данным, второй пилот мог воспользоваться ручкой управления самолетом одновременно с командиром воздушного судна (КВС), тогда как в самолетах Airbus A320 не предусмотрено управление двумя ручками, поскольку сигналы суммируются.

По факту произошедшего Магаданская транспортная прокуратура начала проверку.

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