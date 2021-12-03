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Источник сообщил о едва избежавшем катастрофы под Иркутском самолете

Источник: пилоту севшего в Иркутске лайнера удалось избежать катастрофы
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В Иркутске утром 3 декабря совершил посадку авиалайнер S7 с отказавшей электроникой. Как сообщил Telegram-канал «112», крушения удалось избежать благодаря правильным действиям пилота.

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Проблемы с управлением начались после того, как самолет был переведен в режим «директ» автопилота. Затем судно начало сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты.

На борту судна находилось 200 пассажиров.

Сейчас специальная комиссия проверяет, какими противообледенительными средствами обрабатывали борт. Также дадут оценку действиям пилотов.

По информации источника, причиной происшествия, вероятно, стала совокупность факторов. При этом утверждается, что избежать трагедии удалось именно благодаря правильным действиям пилота. Если бы не должная реакция экипажа, воздушное судно упало бы через 10 секунд, подчеркнул собеседник.

22 сентября самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском. Воздушное судно совершало технический полет. 23 сентября в МЧС сообщили, что обломки Ан-26 обнаружили в районе Медвежьей сопки в процессе воздушных поисков с вертолета Ми-8. В авиакатастрофе погибли шесть специалистов из разных регионов России.

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