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Заглушить прибор: самолеты при посадке во Внуково и Пулково сталкиваются с помехами

Что стало причиной отказов спутниковых систем, и как это влияет на безопасность полетов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Заглушить прибор: самолеты при посадке во Внуково и Пулково сталкиваются с помехами
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2021-10-03 15:26:05
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Самолеты при посадке в аэропортах Внуково и Пулково сталкиваются с отказами оборудования глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС), выяснили «Известия». Согласно имеющимся у издания документам, начиная с 2017 года фиксируются массовые случаи создания преднамеренных несанкционированных помех спутниковым сигналам. Источниками этих помех называют в том числе незаконные устройства-глушилки GPS-сигналов, которые могут использовать водители фур и такси, рассказали «Известиям» специалисты и источники. Неоднократно на проблему жаловалась бизнес-авиация, которая видит в этом реальные риски безопасности полетов и жизням людей. Проблема лежит в организационной плоскости и говорит о необходимости применения комплекса мер по недопустимости искусственного создания помех сигналам ГНСС в районе возможного нахождения самолетов, указали участники отрасли.

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Потерять сигнал

Пилоты самолетов при посадке в аэропортах Внуково (Москва) и Пулково (Санкт-Петербург) сталкиваются с отказами оборудования глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС). Это следует из трех писем, с которыми ознакомились «Известия»: сообщения авиакомпаниям от врио директора московского центра «Госкорпорации по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД) Константина Капли, обращения в Росавиацию президента межрегиональной общественной организации пилотов и граждан — владельцев воздушных судов (РАОПА) Владимира Тюрина и ответа замруководителя ведомства Дмитрия Ядрова.

Начиная с 2017 года наблюдались сотни случаев преднамеренного создания помех работе ГНСС в Московской области и других регионах страны, сказано в письме Владимира Тюрина. Согласно ему, на эту проблему РАОПА трижды обращала внимание Росавиация — в 2017-м, 2018-м и в конце 2020 года.

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Самолеты на ВВП аэропорта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Весной этого года российские авиавласти признали воздействие непреднамеренных и преднамеренных помех на работу ГНСС, указав на их систематическое наличие в Пулково и Внуково. В последнем аэропорту регистрируется до 80 случаев потери сигналов от спутников, сказано в письме Константина Капли главам авиакомпаний от 24 сентября. В нем уточняется, что до 80 раз в сутки срабатывают сигнализации «отказа общего контроля целостности» из-за пропадания на локальной контрольно-корректирующей станции (ЛККС-А-2000) сигналов от спутников ГЛОНАСС (российские) и GPS (американские).

Пилоты в двух перевозчиках, летающих во Внуково, подтвердили «Известиям» нередкие случаи потери сигналов. Один из них добавил, что сигнал пропадает примерно на одну минуту.

В соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по ГНСС, подписанными РФ наряду с другими государствами, не допускается создание несанкционированных помех гражданским сигналам GPS и ГЛОНАСС, которые могут привести к сбою в работе бортового оборудования воздушных судов.

Предупредить и запретить

В связи с помехами ГК по ОрВД предупредила авиакомпании о возможности неустойчивой работы ГНСС и попросила их при посадке в аэропорту Пулково использовать процедуры векторения воздушных судов (навигационное наведение самолетов с помощью указаний экипажам со стороны диспетчеров и карт), следует из письма Дмитрия Ядрова.

Замруководителя Росавиации также указал на неустойчивую работу ЛККС-А-2000 во Внуково из-за помех и о временном исключении этой станции из работы «до устранения негативного воздействия». ГК по ОрВД еще весной запретила перевозчикам осуществлять точный заход на посадку во Внуково с применением спутниковой навигации (GLS). Этот запрет на днях был продлен до конца года, сообщил «Известиям» источник в одной из авиакомпаний, летающих в этот аэропорт.

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Самолет во время посадки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Справка «Известий»

Благодаря работе ЛККС-А-2000 самолет сам рассчитывает свое точное местоположение в пространстве или относительно передаваемой с земли посадочной траектории по сигналам спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS. На конец 2020 года в России этими станциями были оборудованы больше 120 аэропортов. ЛЛКС призваны повысить безопасность и экономическую эффективность полетов, сказано в годовом отчете ГК по ОрВД за 2019 год.

ЛККС-А-2000 разработала, выпустила и сертифицировала российская научно-производственная фирма «Спектр», сказано в ее отчетности. Представитель компании сообщил «Известиям», что оборудование ЛККС-А-2000, установленное в аэропорту Внуково, исправно и выполняет свои функции.

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— Для захода на посадку с использованием спутниковых сигналов необходимо средство проверки качества сигнала. Таким средством, по стандартам ИКАО, является ЛККС-А-2000, главным назначением которой является сигнализация об отказе «контроля целостности» во время наличия помех сигналам ГНСС и информирование об этом инженерно-технических работников и диспетчерского состава, с чем она успешно справляется, — пояснил он.

Цена помех

Наличие помех небезопасно для воздушных судов, находящихся в районе аэродрома и использующих сигнал GPS, заявил представитель НПФО «Спектр». При этом степень критичности помех разная в зависимости от класса воздушного суда, сказал «Известиям» Владимир Тюрин. По его словам, для воздушного суда, оборудованного инерциальной системой, потеря GPS-сигнала может пройти незамеченной.

Самолеты Boeing и Airbus оборудованы хорошо, у них есть инерциальная система, которая позволяет переживать относительно легко отказы GPS, особенно кратковременные, — они находятся в зоне действия этой помехи не так долго, — добавил эксперт.

По его словам, острее проблема помех стоит для бизнес-авиации и авиации общего назначения, так как некоторые небольшие самолеты и вертолеты не имеют инерциальной системы. Во Внуково находится крупнейший центр бизнес-авиации в Европе (Внуково-3). В январе-июле он обслужил более 10 тыс. бизнес-рейсов и почти 62 тыс. человек.

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Территория аэропорта Внуково
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Большинство воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 10 т, сертифицированных для полетов по приборам, могут осуществлять навигацию только с использованием GPS, сказано в письме Владимира Тюрина. Для них отказ GPS вследствие преднамеренной помехи означает потерю возможности самостоятельной навигации.

Отказ ГНСС приводит к отказу системы автоматического зависимого наблюдения, для которой эта система — единственный источник информации о местоположении, следует из письма президента РАОПА. Также в нем сказано, что отказ ГНСС приводит к полному отказу системы предупреждения об опасности сближения с землей и повышению риска столкновения исправного воздушного судна с землей.

«Влияние отказов ГСНН на перечисленные системы имеют реальные риски безопасности полетов и жизням людей», — сказано в письме.

Запрет на осуществление точного захода на посадку по GLS в аэропортах может наложить серьезные ограничения на производственную деятельность перевозчика, сообщил «Известиям» источник в одной из авиакомпаний. По его словам, спутниковая система посадки дает небольшое преимущество по расходу топлива в том числе из-за меньшей вероятности искажения сигнала по сравнению с инструментальной (радионавигационной) системой посадки (ILS, тоже является точной) и ухода на второй круг.

Справка «Известий»

В РФ взят курс на повсеместное внедрение GLS. По сравнению с ILS точность навигационного обслуживания самолетов, заходящих на посадку по GLS, не зависит от удаления воздушного судна от взлетно-посадочной полосы. GLS обеспечивает навигационное обслуживание всех самолетов, находящихся в ее зоне действия. К числу экономических преимуществ GLS относят отсутствие зависимости от подстилающей поверхности и периодических сезонных работ, меньшую стоимость аппаратуры, ниже затраты на размещение, а расходы на испытания и обслуживание при вводе в эксплуатацию в несколько раз ниже, чем для ILS.

Источники помех

По словам представителя НПФО «Спектр», причинами помех могут быть незаконные устройства-глушилки сигнала GPS, используемые водителями большегрузов для борьбы с сигналами системы «Платон». По его словам, также было зафиксировано несколько случаев использования этих устройств и водителями такси, которые подтвердила госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) при Минцифры. Эти же причины указал и Владимир Тюрин в разговоре с «Известиями».

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— Одним из источников помех могут быть водители большегрузных автомобилей, которые выполняют «левые» рейсы. Они включают в прикуриватель устройство с маленькой антенной, которое вокруг машины искажает сигнал GPS, чтобы любой установленный работодателем в кабине трекер перестал передавать собственную координату. В этом случае водитель может сделать «левый» рейс, вернуться на свою точку, и это не будет зафиксировано трекером, установленным владельцем автомобиля, — пояснил эксперт.

По словам президента ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимира Матягина, водители фур в основном используют устройства-глушилки для того, чтобы не платить за проезд в системе «Платон», в которой взимается плата (2,34 рубля) с транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 т, за каждый пройденный километр на всех автодорогах общего пользования федерального значения.

В пресс-службе «Платона» сказали «Известиям», что указанная ситуация не связана с госсистемой, добавив, что обе трассы в районе аэропорта Внуково — Боровское шоссе и участок Киевского шоссе до 65 км — не являются федеральными дорогами, при движении по ним не взимается плата с грузоперевозчиков.

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Самолет заходит на посадку
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Перевозчики не будут отключать в момент проезда по бесплатным участкам трасс устройства-глушилки сигналов «Платона». Если водитель ее отключит, но перед платной дорогой обратно включит, то треки автоматически восстановят маршрут и перевозчик попадет на деньги, — не согласился Владимир Матягин.

Использование фурами устройств-глушилок подтвердил «Известиям» один из водителей.

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Еще один источник помех — устройства, дающие ложные GPS-сигналы. Вероятно, их используют правоохранительные органы для предотвращения полетов беспилотников над правительственными объектами, полагает Владимир Тюрин. По его словам, в прошивке любого беспилотника, продающегося в магазинах, зашиты координаты крупных аэропортов, и он отказывается летать над ними и, соответственно, над правительственными объектами при наличии такого ложного помехового воздействия.

Как заметил представитель НПФО «Спектр», суть проблемы лежит в организационной плоскости и говорит о необходимости применения комплекса мер по недопустимости искусственного создания помех сигналам ГНСС в районе возможного нахождения самолетов.

В феврале Росавиация поручила ГК по ОрВД организовать сбор и анализ информации о поступающих замечаниях, связанных с помехами. По результатам должны быть разработаны планы по их устранению или снижению негативного воздействия. В начале февраля проводилось совместное совещание с участием представителей ФСО, ФСБ, Минобороны, Роскомнадзора и Росавиации, на котором было решено разработать инструкции, предусматривающие порядок обмена информации о планируемых мероприятиях, на которых применяются спецсредства, способные создавать помехи оборудованию самолетов, следует из письма замруководителя Росавиации.

В Росавиации, ГК по ОрВД, Минтрансе, аэропортах Внуково и Пулково, крупнейших авиакомпаниях на запросы «Известий» не ответили. В Минцифры вопросы перенаправили в Главный радиочастотный центр. Там также не ответили.

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