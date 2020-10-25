SOS, я забыл ключ: на что способна ЭРА-ГЛОНАСС

Кому рассказать о сбитом лосе, как принять роды оператору и как выбраться с парковки, если вы — девятилетний мальчик. За пять лет функционирования ЭРА-ГЛОНАСС общее количество вызовов, обработанных системой, превысило 7 млн, однако не всегда о кнопке SOS в автомобиле вспоминали в случае аварии. Подробности — в материале «Известий».

Вызовов — на миллионы

За пять лет функционирования ЭРА-ГЛОНАСС общее количество вызовов, обработанных системой, превысило 7 млн . Из них около 100 тыс. потребовали вызова экстренных служб. Причем более половины вызовов были совершены в автоматическом режиме, когда автомобиль был сильно поврежден, а находившиеся в нем люди из-за травм или шока не могли вызвать помощь самостоятельно.

SOS я забыл ключ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Известия» уже рассказывали о том, как тревожная кнопка спасла одного водителя в горах Дагестана, а другому помогла скрыться от разбойников. В этот раз в пресс-службе АО «Глонасс» решили рассказать о необычных и просто забавных случаях.

Сбежавший лось

Ежегодно операторы системы «ЭРА-ГЛОНАСС» принимают десятки вызовов из-за столкновений автомобилей с лосями. Чаще всего подобные ДТП случаются с конца весны до начала осени, когда животные активно мигрируют. Звери передвигаются так быстро, что водитель может не успеть отреагировать, особенно в темное время суток.

Один из таких вызовов автоматически пришел в контакт-центр системы «ЭРА-ГЛОНАСС» из Удмуртии. От столкновения с лосем у автомобиля было разбито стекло, погнуты крыша и капот. Водителя, однако, больше расстроило то, что он насмерть сбил животное. И как выяснилось, он ошибался.

SOS я забыл ключ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Пока виновник происшествия горевал и жаловался оператору про свою недостаточно быструю реакцию, лось поднялся на ноги и стремительно скрылся в лесной чаще.

Роды онлайн

Операторам контакт-центра довелось принимать роды в прямом эфире. История произошла в конце лета в Республике Мордовия, причем оператор сразу не мог понять, в чем дело, — сначала мужчина и женщина что-то громко говорили наперебой, потом раздались крики и, наконец, детский плач.

Выяснилось, что семья ехала в роддом, находившийся примерно в 50 километрах, но роды начались стремительно, прямо в машине.

Операторы нашли больницу ближайшего поселка, до которого оставалось ехать менее 5 км, и оставались на связи, успокаивая новоиспеченных родителей. Кроме того, они предупредили медперсонал больницы и попросили подготовиться к встрече новорожденного.

Мальчик потерялся

«Здравствуйте, мне нужна помощь!» — плачущий детский голос позвонил в контакт-центр из Новосибирска. В ходе разговора оператор выяснил, что ничего страшного не произошло: девятилетний мальчик оказался заперт на парковке. Отец отправил его с ключами от машины забрать забытый пакет, но забыл дать ему ключ-карту от паркинга. Мобильного телефона у паренька с собой не было. Поразмыслив, мальчик решил нажать кнопку SOS в машине и попросить помощи через контакт-центр «ЭРА-ГЛОНАСС».

Оператор перевел вызов на экстренный номер 112. Там пришлось уточнить местоположение машины — согласно GPS-координатам, она стояла не в паркинге, а на соседней улице, — и, наконец, дозвонились до родителей.

SOS я забыл ключ Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

«Да, возможно, кто-то скажет, что в этой истории не было риска для жизни и здоровья парня, что зря беспокоились, минут через 20 за ним бы всё равно вернулись взрослые. Но ведь все мы хотим, чтобы наши дети как можно меньше переживали и расстраивались», — рассказали в пресс-службе АО «ГЛОНАСС».

Средство от бессонницы

Системы экстренного реагирования не всегда используют только в случае аварии. Американские владельцы Cadillac и Chevrolet часто звонят оператору фирменной джиэмовской системы OnStar просто поболтать, когда понимают, что могут уснуть в дальней дороге. Кроме того, они могут позвонить в экстренную службу, если заблудятся. В этом случае на штатную навигацию будет загружен маршрут к цели.

Дорогая безопасность

Количество автомобилей, оснащенных ЭРА-ГЛОНАСС, к настоящему моменту превысило 6 млн, ежедневно их число прирастает на 4–5 тыс. В то же время требование установить обязательную систему экстренного реагирования во все новые машины сократило модельные ряды, так как сертификация новинок на российском рынке требует проведения отдельных краш-тестов и увеличивает цену автомобиля.

«Из минусов ЭРА-ГЛОНАСС — она чересчур дорогая. В частности, из-за завышенных с точки зрения специалистов расценок за проведение испытаний. Как говорят специалисты, это добавило к цене автомобиля в среднем 100 тыс. рублей», — рассказал «Известиям» автоэксперт Игорь Моржаретто.

Из-за усложнений требований и методик испытаний об уменьшении сроков говорить не приходится совсем, рассказали в пресс-службе «ММС РУС», официального импортера Mitsubishi.

SOS я забыл ключ Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

«Если брать полностью новый автомобиль, в том числе новый тип установленной системы ЭРА-ГЛОНАСС, то потребуется приблизительно 5–6 месяцев на испытания и сертификацию только этой системы. Если имеется система, уже испытанная ранее для других автомобилей, можно сэкономить около месяца. Затем — около 3–4 месяцев на сертификацию автомобиля», — рассказал представитель Mitsubishi. Примерно тот же срок назвали и в Chery — 6–8 месяцев.

Неполное покрытие

«Говорить, что система себя оправдала, рано. Потенциальные возможности у нее хорошие, но она пока не полностью покрывает территорию России. Да и количества центров оперативного реагирования не хватает », — рассказал «Известиям» Игорь Моржаретто.

И действительно, на той территории, где 112 не работает, операторам ЭРА-ГЛОНАСС приходится звонить в дежурную часть МВД по стандартным каналам связи, то есть просто по телефону.

«Это может вызывать задержки в передаче вызова. Также в этом случае передать координаты экстренным службам не представляется возможным. После получения вызова, согласно действующим регламентам МВД, оператор экстренных служб обязан уточнить местоположение и все детали происшествия», — рассказали в пресс-службе АО «ГЛОНАСС».

SOS я забыл ключ Фото: РИА Новости/Владимир Песня

На сегодня в России постоянное автоматизированное информационное взаимодействие ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» с Системой-112 обеспечено уже в 54 субъектах РФ, при этом в 13 — в текущем году. Ожидается, что до конца 2020 года количество таких субъектов увеличится до 60.

«ЭРА-ГЛОНАСС передает пакет сообщений, координаты. Представьте, что мы операторы и звоним в экстренную службу. Столько-то градусов северной широты, сколько-то долготы. А если это в районе 175-го километра трассы «Урал», — задался вопросом главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. По его словам, система всё еще работает в начальной фазе.

Комиссары с европротоколом

Тем не менее ЭРА-ГЛОНАСС совершенствуется. Например, у нее появится возможность направлять карточку вызова не только в экстренные оперативные службы, но и параллельно — оператору платной дороги. На платных дорогах есть аварийные комиссары, которые могут прибыть на место ДТП раньше, оказать помощь пострадавшим и выставить ограждение.