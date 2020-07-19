Другими глазами: беспилотные поезда обкатают на виртуальном полигоне

Минтранс и РЖД начнут тестирование беспилотных поездов. Для этого к середине декабря 2020 года будет создан виртуальный полигон, который станет проверять технологию с помощью имитации различных ситуаций, возникающих на железной дороге. Техническое задание для тендера на его создание утвердили на заседании рабочей группы «Информационная безопасность» АНО «Цифровая экономика». Разработка может обойтись в 100 млн рублей. Виртуальный симулятор поможет проверить работоспособность ПО для беспилотников, при этом компании не придется вкладываться в дорогостоящее реальное тестирование, однако это не отменяет необходимости испытывать автономный транспорт на настоящих дорогах , говорят эксперты.

Направлять на путях

Виртуальный симулятор будет тестировать технологию компьютерного зрения автономного железнодорожного транспорта с помощью имитации различных условий, которые могут возникнуть в пути. Техническое задание для тендера на его разработку было утверждено на заседании рабочей группы «Информационная безопасность» АНО «Цифровая экономика» в начале июля, следует из протокола заседания (есть у «Известий»). Создание виртуального полигона планируется к середине декабря 2020 года, сказали «Известиям» в Минтрансе.

Общая стоимость проекта будет определена после разработки и проверки технического решения полигона. Мероприятие реализуется за счет средств федерального проекта «Информационная безопасность», добавили в Минтрансе. При этом РЖД сможет представить для апробации на площадке свои технические и программные средства, используемые для автоматизированного вождения подвижного состава, добавили в ведомстве.

желдор Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В федпроекте на это мероприятие запланировано 75 млн рублей из федерального бюджета в 2020–2021 годах и еще 25 млн рублей в 2021-м из внебюджетных источников, пояснил директор направления «Информационная безопасность» организации «Цифровая экономика» Николай Зубарев.

Тренажер для беспилотников

Главная задача «виртуального полигона» — проверка надежности, устойчивости и точности работы технологии компьютерного зрения на беспилотных транспортных средствах. Обеспечить ее в реальных условиях может быть не просто дорого и долго, но и труднореализуемо, сказал директор департамента цифровой трансформации Минтранса России Дмитрий Баканов.

— Снег, дождь, туман, сумерки, внезапные препятствия, опасные сближения с другими участниками движения — всё это нужно протестировать в виртуальных условиях, прежде чем выпускать оборудованные системами компьютерного зрения беспилотники в реальный мир , — добавил он.

Какие именно транспортные средства будут оснащаться системами компьютерного зрения, прошедшими проверку, решит их производитель, отметил Дмитрий Баканов.

Еще в прошлом году глава РЖД Олег Белозеров отмечал, что компания планирует в 2021-м пустить по Московскому центральному кольцу (МЦК) первые беспилотные «Ласточки».

желдор Электропоезд «Ласточка» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В компании «Известиям» сообщили, что совместно с партнерами и регуляторами ведут постепенную разработку программно-аппаратного комплекса для беспилотных поездов. Эта работа будет продолжена в ближайшие годы.

— Для автоматического ведения железнодорожных составов требуется развитие сразу нескольких ключевых технологий. Беспилотные поезда должны иметь системы дистанционного управления с искусственным интеллектом, обладать «машинным зрением», защищенными каналами связи и высокоточным позиционированием , — отметили в пресс-службе РЖД.

Также требуется развертывание высокоскоростных сетей связи и создание центров управления движением, а кроме того, корректировка нормативной документации, регламентирующей эксплуатацию беспилотного транспорта на сети железных дорог, добавили в компании.

Виртуальная реальность

Помимо поездов, технологию компьютерного зрения используют и при разработке беспилотных автомобилей. Так, «Яндекс» постоянно обновляет алгоритмы таких машин и перед тем, как начать использовать новую систему на дорогах, проводит два этапа тестирования: в виртуальном симуляторе и на закрытом полигоне , сообщили «Известиям» в компании. Сначала обновления проверяются в симуляторе, где создаются различные сценарии с другими участниками дорожного движения. Убедившись, что в виртуальной среде все работает корректно, «Яндекс» переходит к испытаниям на собственном полигоне. После завершения первых двух этапов беспилотные автомобили приступают к тестированию на городских дорогах.

— В виртуальной среде и на полигоне сложно воссоздать все многообразие сценариев, встречающихся в реальном мире. Именно поэтому так важно тестировать машины на дорогах общего пользования. Только эксплуатация на реальных трассах позволяет обучать систему действовать максимально эффективно в любых ситуациях , — отметили в «Яндексе».

В Сбербанке и Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies, разработчик ПО для беспилотников) отказались от комментариев. В Минкомсвязи, КамАЗе, Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) на момент публикации не ответили на запросы «Известий».

желдор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Создание виртуального симулятора может сократить издержки на тестирование беспилотников и время проведения испытаний, однако отладка на реальных полигонах дает несоизмеримо больший результат, поскольку сценариев намного больше, отметил пресс-секретарь НП ГЛОНАСС и НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

По его словам, не все российские и зарубежные производители автономного транспорта разрабатывают виртуальные симуляторы. Он напомнил, что у «Яндекса», МАДИ и КамАЗа есть собственные настоящие полигоны для беспилотников. А НП «ГЛОНАСС» совместно с институтом НАМИ создает отдельный закрытый полигон для тестирования беспилотного и подключенного транспорта (connected car — автомобиль, оборудованный телематическим устройством передачи данных посредством технологий V2X, 5G или LTE), добавил он.

Ярослав Федосеев отметил, что виртуальный симулятор играет дополняющую роль, он дает возможность проверить формулу, гипотезу, алгоритм на жизнеспособность и при этом не вкладывать большие деньги в тестирование и производство.

Создание любого виртуального полигона — серьезный экономический импульс в развитии высокоавтоматизированных транспортных средств, которые сейчас начинают получать популярность во всем мире, заключил Ярослав Федосеев.