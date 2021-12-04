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Названа одна из версий инцидента с самолетом Магадан–Новосибирск

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Причиной инцидента с совершившим аварийную посадку самолетом S7, выполнявшим рейс из Магадана в Новосибирск, могло стать вмешательство в управление бортом второго пилота. Об этом 4 декабря сообщил источник телеканала РЕН ТВ.

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По его данным, второй пилот мог воспользовался ручкой управления самолетом одновременно с командиром воздушного судна (КВС), тогда как в самолетах Airbus A320 не предусмотрено управление двумя ручками, поскольку сигналы суммируются.

Уточняется, что изначально самолетом управлял второй пилот. Он же пилотировал лайнер после перехода в режим «директ» автопилота. По словам источника, затем управление самолетом взял на себя КВС, но тут, вероятно, вмешался второй пилот. За этим, предположительно, и последовала раскачка самолета. Далее ситуацию в свои руки взял командир воздушного судна, которому удалось выровнять борт.

Отмечается, что после инцидента второй пилот был допрошен, ему предстоит отработать управление бортом в режиме direct law, после чего он будет вновь допущен к полетам.

2 декабря лайнер S7 вылетел из Магадана в Новосибирск. После того как самолет был переведен в режим «директ» автопилота, начались проблемы с управлением. Затем судно начало сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты.

Как следует из записи разговора пилота самолета с диспетчером, экипаж самолета не смог посадить воздушное судно в аэропорту взлета в Магадане из-за сильнейшего обледенения и риска врезаться в гору. На записи было слышно, как пилот говорит, что из-за сильнейшего обледенения лайнер не может набрать нужную высоту. В результате экипаж принял решения направиться в Иркутск.

По мнению пилота гражданской авиации, бывшего командира воздушного судна Александра Романова, отказ системы противообледенения является наиболее вероятной причиной обледенения лайнера.

По факту аварийной посадки воздушного судна магаданская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности полетов. По данным ведомства, на борту самолета находились 199 пассажиров и пять членов экипажа.

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