Посадить обледеневший самолет S7 после взлета не позволила гора

Экипаж самолета авиакомпании S7 из-за сильнейшего обледенения и риска врезаться в гору не смог посадить воздушное судно в аэропорту взлета в Магадане. Об этом свидетельствует появившаяся в распоряжении РЕН ТВ в субботу, 4 декабря, запись разговора пилота самолета с диспетчером, на которой последний предупреждает об опасном сближении с горой.

«Сохраняйте 1700 м высоту. Левее следуйте, уклоняетесь влево. Справа поправку возьмите, гора перед вами», — сообщил диспетчер.

На записи, слышно, как пилот говорит, что из-за сильнейшего обледенения лайнер не может набрать нужную высоту. В результате экипаж принял решения направиться в Иркутск. В итоге самолет удалось стабилизировать самолет и приземлиться в аэропорту Иркутске.

2 декабря лайнер S7 вылетел из Магадана в Новосибирск после того, как самолет был переведен в режим «директ» автопилота начались проблемы с управлением. Затем судно начало сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты. На борту судна находились 200 пассажиров.

Специалисты отметили, что крушения удалось избежать благодаря правильным действиям пилотов. Специальной комиссии предстоит выяснить, какими противообледенительными средствами обрабатывали борт. Также дадут оценку действиям пилотов.

Заслуженный пилот России Сергей Сытник в беседе с «Известиями» оценил ситуацию как очень критическую и очень сложную и подчеркнул, что пилоты воздушного судна «молодцы и настоящие герои» и сделали всё правильно.

По мнению пилота гражданской авиации, бывшего командира воздушного судна Александра Романова, отказ системы противообледенения является наиболее вероятной причиной обледенения лайнера S7.