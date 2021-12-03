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Пилот назвал героями спасших лайнер от крушения в Иркутске летчиков

Пилот Сытник назвал героями спасших лайнер от крушения в Иркутске летчиков
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Заслуженный пилот России Сергей Сытник в беседе с «Известиями» восхитился действиями пилотов лайнера авиакомпании S7, которые смогли посадить самолет с отказавшей электроникой в Иркутске.

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«Я оцениваю ситуацию как очень критическую и очень сложную, просто ребята были на острие бритвы. Они просто удивительные летчики, хватило у них мужества, умения управлять этим самолетом с полным обледенением», — заявил он 3 декабря.

Специалист подчеркнул, что пилоты воздушного судна «молодцы и настоящие герои» и сделали всё правильно.

«Но самое главное, что это настоящие летчики, которые боролись до конца за живучесть самолета, за свои жизни, за жизни пассажиров», — отметил Сытник.

По его словам, операция, которую совершили члены экипажа самолета, была очень сложной. Обледеневшее воздушное судно могло легко упасть из-за потери управления.

«Если бы они потеряли скорость ниже критической, они бы не спаслись. Крены достигали до 90 градусов и по тангажу до 40 градусов, тангаж плюс-минус, перегрузки мощнейшие. Скорее всего, выводили самолет с дачей полной ноги и со снижением», — пояснил заслуженный пилот РФ.

Он также отметил, что в условиях обледенения у пилотов было очень мало времени на операцию, «счет шел на секунды».

Ранее в этот день источник сообщил, что у севшего утром 3 декабря в Иркутске авиалайнера S7 отказала электроника. Система судна уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты.

Специалисты отметили, что крушения удалось избежать благодаря правильным действиям пилотов. Специальной комиссии предстоит выяснить, какими противообледенительными средствами обрабатывали борт. Также дадут оценку действиям пилотов.

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