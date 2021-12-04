Пилот выдвинул версию обледенения лайнера S7

Отказ системы противообледенения назвали вероятной причиной обледенения лайнера S7. Это предположение высказал в беседе с «Известиями» пилот гражданской авиации, бывший командир воздушного судна Александр Романов в субботу, 4 декабря.

Он также прокомментировал отказ бортового автопилота.

«Это современный отработанный самолет, проблем никаких нет. Отключение автопилота не является какой-то криминальной ситуацией, к тому же экипаж всё контролировал. Это нормальное явление, когда автопилот не справляется и он отключается. Думаю, что причина не в этом. Обледенение было, поэтому здесь тоже не понятно, почему самолет не справился. Следствие во всем разберется», — рассказал пилот.

Романов сообщил, что Airbus A321 имеет доработанную систему, которая не вызывает нареканий у летчиков. Дополнительно собеседник предположил причины обледенения.

«Обледенение произошло потому что попали в зону сильного обледенения. Но не думаю, что только в этом проблема. Надо более тщательно разбираться. Двигатели сделаны таким образом, что лед с них должен сбрасываться. Поэтому здесь что-то странное произошло, наверное, отказ системы противообледенения», — заключил он.

2 декабря лайнер S7 летел из Магадана в Новосибирск, но был вынужден сесть в Иркутске.

3 декабря «Известия» выяснили, что проблемы с управлением начались после того, как самолет был переведен в режим «директ» автопилота. Затем судно начало сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты. На борту судна находились 200 пассажиров.

Сейчас специальная комиссия проверяет, какими противообледенительными средствами обрабатывали борт. Действиям пилотов будут даны оценки.

По информации источника, причиной происшествия, вероятно, стала совокупность факторов. При этом отмечается, что избежать трагедии удалось именно благодаря правильным действиям пилота. Если бы не должная реакция экипажа, воздушное судно упало бы через 10 секунд, подчеркнул собеседник.

Запись переговоров пилота с землей 3 декабря появилась в распоряжении «Известий». На ней пилот сообщает диспетчерам о «сильнейшем обледенении».