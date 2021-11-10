Правила посадки: россияне дебоширят на чартерных авиарейсах

Авиадебоширы по-прежнему становятся причиной нештатных ситуаций на борту воздушных судов. На днях пьяный мужчина, летевший из Стокгольма в Москву, пытался разбить иллюминатор и сломал себе руку. «Известия» разбирались, какие последствия ожидают воздушных хулиганов.

Пьют, курят и распускают руки

Переломом руки закончилась попытка находившегося в состоянии алкогольного опьянения пассажира рейса Стокгольм–Москва разбить иллюминатор самолета, севшего в аэропорту Шереметьево. В управлении на транспорте МВД по ЦФО уточнили, что мужчина повел себя неадекватно в момент рулежки после посадки — он кричал, повредил кресло, разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, вследствие чего и повредил руку. В отношении буйного клиента авиакомпании был составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Известно, что нарушителю 41 год, он родился в Белгороде, несколько лет прожил в Швеции и возвращался на родину.

Правила посадки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Проблемы подобного рода возникают и на внутренних рейсах. Пьяная выходка пассажира стала причиной задержки рейса Кемерово–Москва 9 ноября. Мужчину не допустили на борт полицейские, судом ему был назначено наказание в виде 10 суток административного ареста. А 5 ноября нервы попутчикам и авиаперсоналу попортили две пьяные пассажирки, летевшие рейсом Сочи–Москва. Женщины матерились на весь салон и оскорбляли других пассажиров.

«Чаще всего проблемы на чартерах»

Практика показывает, что чаще всего хулиганят те, кто либо летит отдыхать, либо возвращается с курорта. И без алкоголя в этих историях не обходится. 4 ноября полицейские после приземления задержали астраханца, возвращавшегося из египетской Хургады. Мужчина нецензурно выражался и размахивал руками, ударив ребенка. В конце октябре в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) была задержана женщина, которая курила во время полета и оскорбляла членов экипажа. В результате домой после отдыха в Египте она так и не добралась — ей нужно было попасть в Петропавловск-Камчатский.

В скандал попал замдиректора одного из столичных парков — помимо пьяного дебоша в самолете из Москвы в Хургаду, он умудрился потерять свой паспорт и был депортирован. Во время обратного полета он вновь начал бесчинствовать, и экипаж был вынужден связать дебошира во избежание опасных последствий.

Неадекватное поведение пассажиров на борту — довольно частое явление, с которым сталкиваются сотрудники транспортной полиции.

— Это беда обратных рейсов [в Москву] с курортов, чаще всего речь идет о чартерах, — поделился с «Известиями» оперативник транспортной полиции одного из столичных аэропортов. — Люди соскучились по неограниченному доступу к спиртному, который обеспечен в отелях с системой «всё включено». Конкуренцию им составляют и те, кто в предвкушении каникул в Египте или в Турции усугубляет спиртным здесь.

Правила посадки Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

По его словам, в России гораздо более вероятно, что пьяного пассажира не допустят на борт, чего не скажешь о других странах, где закрывают на это глаза.

— У нас всегда предупреждают, что запрещается распивать на борту, — поделился опытом офицер. — Эти правила жестко соблюдаются авиакомпаниями, а на чартерах такое допускается.

Он говорит, что хорошей профилактикой дебошей на внутренних рейсах стал бы умелый профайлинг-контроль при входе в самолет.

— Многие считают, что бортпроводницы и другие члены экипажа у входа в самолет при посадке стоят для красоты, — говорит сыщик. — На самом деле сотрудники авиакомпании внимательно осматривают граждан, определяют визуально и по запаху, будут ли проблемы с человеком во время полета. Понятное дело, если кто-то слегка навеселе, но адекватен, его пропустят. Но если проблемность очевидна, пассажира высадят. Сейчас это обычная практика. Денег за билет никто возвращать не будет, плюс составят протокол. Так что я бы посоветовал воздержаться от употребления алкоголя перед полетом вовсе.

История ужесточения

Пожалуй, самым известным авиадебоширом последнего десятилетия считается предприниматель из Саратова Сергей Кабалов. В январе 2013 года он, отправляясь на отдых в Хургаду, сломал нос другому пассажиру, затем нанес травму бортпроводнику, пытавшемуся его утихомирить. Бизнесмен также требовал от пилотов посадить самолет там, где он захочет, в противном случае обещал расправиться с экипажем.

Кабалову было предъявлено заочное обвинение в попытке захвата судна, он был объявлен в международный розыск. Задержали мужчину в Белоруссии, откуда он был экстрадирован в Россию, где его водворили в СИЗО.

Правила посадки Сергей Кабалов Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Это резонансное уголовное дело стало толчком к изменению ст. 213 УК РФ («Хулиганство») — в ней появился пункт «в» части 1, отдельно предусматривающий ответственность за хулиганство. совершенное «на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования».

— Следственные органы тогда оказались в затруднительном положении — обвинение в попытке захвата воздушного судна выглядело весьма спорным. С другой стороны, безнаказанными такие вопиющие действия оставлять было нельзя, — рассказал «Известиям» бывший сотрудник транспортной полиции.

Суд присяжных все-таки признал его виновным в попытке захвата воздушного судна и причинении вреда здоровью небольшой тяжести (ст. 115 УК РФ), на основании вердикта ему было назначено наказание в 3,5 года колонии. Позже срок был снижен до 1 года и 8 месяцев колонии. Мягкое наказание обусловлено тем, что коллегия посчитала его достойным снисхождения по эпизоду с попыткой захвата самолета, также взяли в расчет наличие несовершеннолетних детей.

Сюрприз для хулиганов

Согласно действующему законодательству авидебошира ждет либо административная (ч. 6 ст. 11.17 и ст. 20.1 КоАП РФ), либо уголовная (ст. 213 «Хулиганство» и 267.1 «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств») ответственность.

— В случае мелкого хулиганства к нарушителю применят административную ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток, — рассказал «Известиям» Муса Абдурахманов, партнер адвокатского бюро Москвы «Щеглов и Партнеры».

За грубое нарушение общественного порядка на воздушном транспорте дебошира, в зависимости от тяжести деяния, могут привлечь к уголовной ответственности с наказанием в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей, обязательных исправительных, принудительных работ. Или к лишения свободы на срок до пяти лет.

— Кроме этого лиц, привлеченных за хулиганство и другие угрожающие безопасности действия на борту воздушного судна, авиакомпания будет вносить в «стоп-лист» на один год, — говорит адвокат. — Пока человек находится в таком списке, он сможет приобрести билет на самолет только в исключительных случаях, например, на лечение или на похороны близкого родственника.

Правила посадки Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян

Кроме того, авиадебоширу могут быть предъявлены иски по возмещению причиненного вреда.

— Подобные требования могут заявить пассажиры, а также авиакомпания, которая, в том числе, может потребовать возмещения за вынужденную посадку воздушного судна, если она была вызвана действиями нарушителя.

Принцип первого приземления

Ранее привлекать к ответственности пассажира имело право только государство, в котором зарегистрирован самолет, что создавало возможность ухода от ответственности.

Однако 1 января 2020 года вступил в силу Монреальский протокол, подписанный и Россией. Он позволяет государству посадки, в случае совершения на борту преступлений, создающих угрозу безопасности воздушного судна, привлечь пассажира к ответственности по своим законам и провести расследование.

Правила посадки Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Протокол подразумевает, что законодательство всех стран-участниц предусматривает наказание для подобного поведения. Документ описывает такие деяния как физическое нападение на члена экипажа или угрозу совершить такую атаку и отказ выполнить законное указание командира воздушного судна или указания, данные от его имени.