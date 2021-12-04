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Прокуратура начала проверку после инцидента с обледеневшим самолетом

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Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку после аварийной посадки 2 декабря самолета, следовавшего рейсом Магадан–Новосибирск. Об этом 3 декабря сообщили в ведомстве.

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«Магаданская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности полетов по факту аварийной посадки 02.12.2021 в аэропорту Иркутска воздушного судна авиакомпании «Сибирь», следовавшего по маршруту Магадан–Новосибирск», — говорится в сообщении.

В прокуратуре также рассказали, что на борту воздушного лайнера находились 199 пассажиров и пять членов экипажа.

2 декабря лайнер S7 вылетел из Магадана в Новосибирск. После того как самолет был переведен в режим «директ» автопилота, начались проблемы с управлением. Затем судно начало сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты.

Как следует из записи разговора пилота самолета с диспетчером, экипаж самолета не смог посадить воздушное судно в аэропорту взлета в Магадане из-за сильнейшего обледенения и риска врезаться в гору. На записи было слышно, как пилот говорит, что из-за сильнейшего обледенения лайнер не может набрать нужную высоту. В результате экипаж принял решения направиться в Иркутск.

По мнению пилота гражданской авиации, бывшего командира воздушного судна Александра Романова, отказ системы противообледенения является наиболее вероятной причиной обледенения лайнера.

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