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В Росавиации рассказали о проверке в Магадане после обледенения самолета S7

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После инцидента с обледенением самолета S7 в Магадане проводится анализ качества противообледенительной обработки. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в Росавиации.

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«Проводится анализ качества противообледенительной обработки самолета в аэропорту Магадан. Отобранные образцы противообледенительной жидкости, которой обрабатывался самолет, направлены для проведения специальных исследований в лабораторию Центра сертификации авиаГСМ ГосНИИ ГА», — добавили в Росавиации.

Поручение провести расследование обстоятельств и причин инцидента дал руководитель Росаваиции Александр Нерадько. Также будет проведено математическое моделирование ситуации.

«Расследование обстоятельств и причин авиационного инцидента будет проведено силами центрального аппарата Росавиации, председатель комиссии по расследованию — начальник Управления инспекции по безопасности полетов Росавиации Анвар Шайкамалов», — сказано в сообщении.

2 декабря самолет летел из Магадана в Новосибирск, но был вынужден сесть в Иркутске.

3 декабря «Известия» выяснили, что проблемы с управлением начались после того, как самолет был переведен в режим «директ» автопилота. Судно начало сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты.

В тот же день «Известия» публиковали переговоры пилота S7 с диспетчером. Пилот рассказывал о «сильнейшем обледенении» и невозможности зайти на посадку.

Как 4 декабря сообщил источник РЕН ТВ, причиной инцидента могло стать вмешательство в управление бортом второго пилота. По его данным, второй пилот мог воспользоваться ручкой управления самолетом одновременно с командиром воздушного судна, тогда как в самолетах Airbus A320 не предусмотрено управление двумя ручками, поскольку сигналы суммируются.

Тогда же по факту произошедшего Магаданская транспортная прокуратура начала проверку. Командир самолета S7 воздержался от подробных комментариев по поводу инцидента, отметив лишь, что «идет расследование».

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