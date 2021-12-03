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Опубликованы переговоры диспетчера и пилота из обледеневшего лайнера S7

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Пилот лайнера S7, который начал испытывать проблемы с управлением самолета, говорил диспетчерам о «сильнейшем обледенении». Запись переговоров пилота с землей 3 декабря появилась в распоряжении «Известий».

«Мы не может самолет стабилизировать. Пока не можем справиться с самолетом. Сильнейшее обледенение. <...> Не получается заход [на посадку], сильнейшее обледенение… Пойдем на Иркутск... Сильнейшее обледенение, самолет не может даже набирать высоту», — говорил пилот диспетчеру.

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2 декабря самолет летел из Магадана в Новосибирск, но был вынужден сесть в Иркутске.

3 декабря «Известия» выяснили, что проблемы с управлением начались после того, как самолет был переведен в режим «директ» автопилота. Затем судно начало сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты. На борту судна находились 200 пассажиров.

Сейчас специальная комиссия проверяет, какими противообледенительными средствами обрабатывали борт. Действиям пилотов будут даны оценки.

По информации источника, причиной происшествия, вероятно, стала совокупность факторов. При этом отмечается, что избежать трагедии удалось именно благодаря правильным действиям пилота. Если бы не должная реакция экипажа, воздушное судно упало бы через 10 секунд, подчеркнул собеседник.

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