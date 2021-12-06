СК возбудил уголовное дело по факту обледенения самолета S7

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту инцидента с обледенением самолета авиакомпании S7. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По факту авиаинцидента, произошедшего с самолетом Airbus 321 возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — заявили в СК.

Согласно сообщению ведомства в ходе доследственной проверки было установлено, что в процессе набора высоты, при вылете самолета из аэропорта Магадана, экипажем отмечалось сильное обледенение самолета. В ходе полета произошел отказ приборов указателей скорости и высоты.

2 декабря самолет летел из Магадана в Новосибирск, но был вынужден сесть в Иркутске.

3 декабря «Известия» выяснили, что проблемы с управлением начались после того, как самолет был переведен в режим «директ» автопилота. Судно начало сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты.

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