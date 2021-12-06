Москвичей предупредили об очередной зимней оттепели на этой неделе

В Москву на этой неделе придет вторая за эту зиму оттепель с большим количеством осадков. Об этом в понедельник, 6 декабря, «Известиям» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам специалиста, в столице на текущей неделе погода будет неустойчивой. Понедельник ожидается умеренно морозным, пасмурным, с небольшим снегом и температурой –2...–3 градуса. При этом во вторник регион попадет под влияние теплой части активного балканского циклона и жителей столицы ожидает вторая за эту зиму оттепель, которая будет сопровождаться большим количеством осадков в виде снега и мокрого снега.

«Во вторник, 7 декабря, дневная температура будет колебаться в пределах от –1 до +1 в Москве и от –2 до +2 в Подмосковье. Влияние этого циклона не станет продолжительным, и уже в среду, 8 декабря, он покинет регион и оставит после себя кратковременные осадки в виде снега и сильной гололедицы. Температура воздуха днем в среду составит 0...– 2 градуса в Москве и 0...–5 — в Подмосковье», — добавил Леус.

Четверг и пятница будут довольно морозными, погода ожидается облачная, с прояснениями, местами пройдет слабый снег, а температура воздуха на своем пике похолодания в ночь с четверга на пятницу опустится в Москве ниже 10 градусов, по области — местами до –15 градусов.

«Довольно морозно будет также в ночь на субботу: – 8...–10 градусов в столице, –7...–12 — по области, а вот в первый день выходных мы почувствуем приближение очередного циклона: к вечеру пойдут снег и температура повысится до –2...–4 градусов. Последний день наступившей недели в столице обещает быть оттепельным с температурой около нуля градусов с небольшими осадками преимущественно в виде снега», — рассказал метеоролог.

Ранее в этот день метеорологи предупредили жителей Европы об аномально холодной зиме и выразили опасение относительно циклонов, которые всё чаще приводят к суровым последствиям аномальных гидрометеорологических явлений. Согласно прогнозу ученых, в январе-феврале высока вероятность экстремального холода — «арктической вспышки», когда ледяные воздушные массы проникнут вглубь северного полушария. С ними обрушится шквал снежных бурь.