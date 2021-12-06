Метеорологи рассказали о причинах аномально холодной зимы

Метеорологи предупреждают об аномально холодной зиме и с настороженностью смотрят на характеристики циклонов, которые всё чаще приводят к суровым последствиям аномальных гидрометеорологических явлений, рассказали 6 декабря в беседе с РЕН ТВ специалисты по климату и погоде.

«Чем теплее становится планета, тем более интенсивнее, разрушительней становятся явления. 50 лет назад количество стихийных явлений на Земле было в пять раз меньше чем сейчас», — отметила заместитель генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова.

В Европейском погодном центре добавили, что наступающая зима станет одной из самых суровых за последние 30 лет.

«В Арктике климат теплеет очень быстро и динамика полярного вихря меняется, она становится более изменчива, менее устойчива», — пояснили там.

Ученые объяснили, что самым опасным сценарием является раскол полярного вихря — арктической воздушной воронки, которая увеличивается зимой и внешне напоминает смерч. Холодный воздух, который там скапливается, буквально держат «взаперти». Но при внезапном потеплении стратосферы, она может расколоться. И если это произойдет, например, над Сочи или Парижем — похолодает до минус 50.

На метеостанции в селе Териберка, на берегу Баренцева моря, дальше которого только Северный полюс и белые медведи, работает метеоролог Светлана Иванова.

«Мне надо тут посмотреть температурки. Будка, здесь у нас стоят четыре термометра. Вот сейчас будем период волн считать. Нужно 11 волн посчитать», — рассказала она.

Светлана каждые полчаса передает данные в центр: температура, осадки, давление, ветер, видимость. Из последних наблюдений — стал теплее Северный ледовитый океан.

«Если у нас раньше чаше были минусовые температуры в море, то сейчас они в основном все плюсовые. А если север потеплеет, то Европа замерзнет. Тогда и сбудутся худшие прогнозы ученых. Минус 50. И световой день — 3-4 часа», — добавила специалист.

Согласно прогнозу ученых, в январе-феврале высока вероятность экстремального холода — «арктической вспышки», когда ледяные воздушные массы проникнут вглубь северного полушария. С ними обрушится шквал снежных бурь.

29 ноября, МЧС объявило экстренное предупреждение в Сочи на период с 30 ноября по 2 декабря из-за непогоды. Спасатели рекомендовали воздержаться от прогулок и отдыха у воды из-за сильного ветра и высоких волн. Из-за непогоды на Кубани более 5,5 тыс. человек остались без электричества.

После ураганного ветра в Ялте, скорость которого достигала 30–35 м/с, в порту города затонуло одно судно, еще четыре сорвало с якорей. А 3 декабря судно, предназначенное для перевозки грузов, — плашкоут — затонуло в магаданской бухте Нагаева. Причиной происшествия является сильная волна от циклона. В заявлении уточняется, что судно, вероятно, было плохо закреплено.