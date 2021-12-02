На Кубани более 5,5 тыс. человек остаются без электричества

В Краснодарском крае из-за последствий непогоды без электричества пока остаются более 5,5 тыс. человек. Об этом в среду, 1 декабря, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«По состоянию на 22:00 (мск) <...> остаются без электроэнергии девять населенных пунктов в пяти муниципальных образованиях Краснодарского края (г. Анапа, г. Краснодар, г. Сочи, Гулькевичский и Северский районы). Без электроснабжения 5 596 человек», — говорится в сообщении.

Всего без света на Кубани остались почти 27 тыс. человек, однако к вечеру, по информации «Россети Краснодарский край», энергетики восстановили большую часть поврежденной стихией электросетевой инфраструктуры на Кубани и в Адыгее. В настоящее время подача электроэнергии восстановлена для 90% потребителей.

По информации ведомства, в регионе действует четыре экстренных предупреждения — по формированию смерчей, волнению моря и лавиноопасности в Сочи, а также по сильным осадкам по всей территории края. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Ранее, 29 ноября, МЧС объявило экстренное предупреждение в Сочи на период с 30 ноября по 2 декабря из-за непогоды. Спасатели рекомендовали воздержаться от прогулок и отдыха у воды.