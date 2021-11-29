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Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за непогоды

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Экстренное предупреждение объявлено в Сочи на период с 30 ноября по 2 декабря из-за непогоды. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Прогнозируются сильные ливни, грозы, подъем уровня воды в реках, а также шквалистый ветер со скоростью до 22–27 м/с.

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«На реках подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок», — говорится в сообщении.

Не исключена вероятность схода селя в горной местности. Спасатели рекомендуют воздержаться от прогулок и отдыха у воды.

Все городские службы курорта переведены на усиленный режим работы.

Также 29 ноября в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Синоптики предупреждают жителей столицы и области, что до 20:00 будет идти дождь.

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