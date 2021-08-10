Молниеносная атака: как выжить в грозу

В Закарпатской области на западе Украины три туриста пострадали от удара молнии. Им повезло — остались живы, но случаев гибели во время грозы немало. Эксперты до сих пор не пришли к единому мнению о том, как реагируют молнии на мобильные телефоны, не могут предсказать появление и поведение шаровых молний. Однако существуют общие правила безопасности, которые позволят уберечь себя во время непогоды . Подробнее — в материале «Известий».

Как убивает молния

Инцидент с туристами в Закарпатье произошел в районе горы Круглой Боржавского хребта. Молния ударила в районе одного из маршрутов, по которому передвигалась группа из восьми человек . На место происшествия выехали специалисты и спустя три часа нашли пострадавших. Трех человек отправили в поселок Межгорье, где передали медработникам.

Жительницу села Кунакбаево республики Башкортостан гроза застала на пляже реки Стерля 22 июля. 38-летняя женщина от разряда молнии скончалась на месте происшествия. В тот же день от удара молнии загорелись дома в селах Нагаево, Иглино и Шакша. А в конце июня в том же регионе погибла в разгар непогоды жительница Стерлитамака, которая находилась в лесу . В Воронеже неделю назад от удара молнии погиб мотоциклист. Гроза застигла его в поле. В Свердловской области от удара молнии погибли сразу два человека — они укрылись от грозы в беседке на берегу озера.

Еще страшнее инцидент произошел в Индии, где от удара молнии погибли сразу 11 человек — они делали селфи под дождем на вершине сторожевой башни форта Амер XII века.

Опасны ли шаровые молнии

Свод правил поведения в грозу составлен в МЧС России. Ведомство отмечает, что грозы в центральной части страны наблюдаются обычно с мая по сентябрь, а на юге — почти круглогодично.

При этом существуют не только обычные линейные или зигзагообразные молнии, но и шаровые — это светящийся шар, который плавает в воздухе над поверхностью земли и взрывается при столкновении с любым твердым предметом.

Впрочем, явление это очень редкое и практически не изученное. Некоторые ученые даже считают, что бояться такой встречи не стоит .

— Я за всю жизнь ни разу их не видел, а если бы увидел, то скорее обрадовался — потому что это зрелище красивое, — говорит «Известиям» кандидат физико-математических наук, доцент, преподаватель кафедры общей физики МФТИ Станислав Виноградов. — Даже больше красивое, чем опасное.

Он пояснил, что повторить шаровые молнии в лаборатории не удается, и пока неясно, откуда у них столько энергии.

Как определить расстояние до грозы

Спасатели настоятельно рекомендуют уточнять прогноз погоды перед поездкой на природу и перенести путешествие на другой день, если ожидается гроза.

Если же вы уже на природе, то в первую очередь нужно определить примерное расстояние до грозового фронта. Это можно сделать по времени, прошедшем от вспышки молнии до раската грома. Свет мы видим почти мгновенно, а вот звук запаздывает — его скорость около 340 метров в секунду. Соответственно, если гром прогремел спустя три секунды после молнии, значит это произошло примерно в километре от вас .

— Тут нужно учитывать, что расчеты будут очень примерные, — говорит Виноградов. — Ваше внутреннее чувство не очень точно определяет секунду, кроме того, в случае с молнией речь идет не совсем о звуке, а об ударной волне. Но примерные вычисления возможны.

Другое дело, замечает ученый, что тот факт, что молния ударила в километре от вашего местонахождения, вовсе не означает, что в следующую секунду она не ударит рядом.

— Все зависит от размера грозового фронта — его протяженность может быть сотни метров, а может — десятки километров, — говорит Виноградов. — Надо посмотреть вверх — если над вами сильный дождь и небо совершенно закрыто, а облака очевидно грозовые, то может и ударить. Если небо чистое, то вряд ли дотянется.

В МЧС замечают, что задержка раскатов грома позволит также понять, удаляется грозовой фронт или приближается.

Чем опасен мобильный

Еще одно распространенное мнение — во время грозы нужно выключить смартфон. Это мнение сейчас многими учеными оспаривается . К слову, недавно известный детский доктор Евгений Комаровский на своем YouTube-канале заявил: информация о том, что телефон притягивает молнию — это миф. И он не ожидал, что это настолько «плотно укоренилось в головах наших соотечественников».

Руководитель метеорологического отдела метеообсерватории МГУ, кандидат географических наук Павел Константинов в свою очередь замечает: пока студентов он обучает так, что говорить по телефону в грозу не нужно, как и ловить мобильную связь на вытянутой руке. Он отметил, что телефон в этой ситуации выступает как проводник.

Станислав Виноградов считает, что совершенно не важно, говорят по телефону или нет, включен он или нет.

— Телефон — это железка, и молнии все равно, работает ли эта железка, или это вообще зонтик или ключи , — говорит он. — Когда молния попадает в какой-то объект, она крайне редко попадает в него прямо. Но пролетая чисто случайно мимо, она создает такое поле вокруг себя, что из этого объекта в сторону молнии бьет так называемый встречный лидер и замыкает канал. Эта железка работает как затравка для встречного лидера, и если вы поднимаете ее выше, то немножко увеличиваете вероятность того, что рядом пролетит молния . Соответственно, если железка висит на поясе или спрятана в ботинок, то и вероятность этого уменьшается.

Он подчеркнул, что сама по себе вероятность удара молнией очень невелика, и работает телефон или нет — это совершенно не важно. Главное — не поднимать его высоко. При этом дома телефоном, как и любой другой техникой, можно пользоваться совершенно спокойно.

Как вести себя в грозу

В МЧС отмечают: срочно принимать меры предосторожности надо, когда за молнией сразу следует раскат грома. В сельской местности рекомендуется закрыть окна, двери, дымоходы и даже вентиляционные отверстия. В такой ситуации не рекомендуется растапливать печь, так как высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление. Не следует говорить и по стационарному телефону, так как молния иногда попадает в натянутые между столбами провода.

Кроме того, не стоит близко подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не надо стоять рядом с окном. Бытовые приборы, телевизор — все, что работает от сети, — рекомендуется выключить.

Если непогода застала вас в лесу, укройтесь на участке с низкорослой растительностью — вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей, прятаться не стоит. Нельзя находиться также в водоеме или на его берегу — напротив, надо от воды отойти и спуститься с возвышенного места в низину.

Что касается грозы в степи или поле, где укрытий нет ( одиноко стоящие деревья — это ни в коем случае не укрытие! ), то в МЧС замечают: ложиться на землю не надо — так электрическому току вы подставите все свое тело. Нужно сесть на корточки в ложбине, овраге или другом углублении, обхватив ноги руками.

Необходимо немедленно прекратить занятия спортом, а металлические предметы отложить в сторону . А вот из автомобиля лучше не выходить, разве что следует закрыть окна и опустить антенну радиоприемника.

Павел Константинов замечает: с точки зрения прямого удара молний городская улица безопаснее, чем улица в сельской местности. Однако в целом гроза в городе может быть даже опаснее, чем в пригороде.

— Во время московских ураганов несколько людей погибло из-за удара электрическим током, — напомнил он. — В грозу разрываются коммуникации, энергосистемы, из-за этого может пострадать человек.