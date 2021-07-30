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Молния ударила группу туристов в районе Круглой горы на Украине

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Три человека пострадали от удара молнии в Закарпатской области, расположенной на западе Украины. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает пресс-служба украинской государственной службы по чрезвычайным делам.

Инцидент произошел 29 июля. Уточняется, что пострадавшие были направлены в медицинские учреждения.

«После оказания им первой доврачебной помощи спасатели доставят их до Межгорья, где передадут под опеку медиков», — говорится в сообщении украинского ведомства.

На момент инцидента группа туристов находилась в районе Круглой горы Боржавского хребта, в общей сложности по маршруту шли восемь человек.

Ранее, 22 июля, стало известно о том, что в результате удара молнии на берегу Башкирии погибла одна женщина.

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