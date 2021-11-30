Ураган потопил и сорвал с якорей суда в порту Ялты

После ураганного ветра в Ялте, скорость которого достигала 30–35 м/с, в порту города затонуло одно судно, еще четыре сорвало с якорей. Об этом в Telegram-канале сообщила 29 ноября мэр города Янина Павленко.

«Пострадало десять автомобилей, а также пять судов. Одно затонуло («Славия»), четыре — сорвались с якоря», — написала глава города.

Она уточнила, что из-за непогоды электричества лишены 125 абонентов.

Ранее в этот же день Павленко сообщала, что в Ялте из-за урагана повалены деревья. Из-за этого четыре человека получили травмы разной степени тяжести.

Пресс-служба Росморречфлота сообщила, что около 200 судов ожидают улучшения погоды, чтобы пройти Керченский пролив. Лоцманское сопровождение судов пока не осуществляется.

В Крыму в понедельник и вторник объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра. 29 ноября сообщалось, что на полуострове почти 40 тыс. потребителей остались без электроснабжения из-за сильного ветра.

Для ликвидации последствий непогоды привлекли не менее 340 человек и 95 единиц техники. За период действия штормовых погодных условий было зафиксировано 20 происшествий, связанных с падением деревьев.