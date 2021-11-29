В Крыму без электричества остаются почти 40 тыс. человек
На территории Крыма из-за сильного ветра без электроснабжения остаются почти 40 тыс. потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ.
«Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей в Крыму, нарушенное из-за сильного ветра. Количество обесточенных потребителей полуострова сократилось до 37 тысяч человек», — говорится в сообщении ведомства.
Отключения начались с 19:00. Максимальное количество оставшихся без электричества абонентов достигало 56 тыс. человек. Сейчас над восстановлением электроснабжения работают 69 бригад (238 специалистов и 75 единиц техники), пишет «Крыминформ».
Как рассказали в пресс-службе госпредприятия «Крымэнерго», наиболее пострадали Симферополь и Симферопольский район. По данным республиканского МЧС, на трансформаторных подстанциях столицы сработала защита автоматов, проходит веерное отключение абонентов.
Также проблемы с электроснабжением фиксируются в Алуште, Бахчисарае и Бахчисарайском районе, на территории Добровской долины, в селах на востоке Крыма. По информации министерства по чрезвычайным ситуациям республики, максимальные порывы ветра наблюдаются на территории Никитского ботанического сада – 32 м/с, в Алуште – 30 м/с, в Симферополе – 20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.
Ранее 29 ноября в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что экстренное предупреждение из-за непогоды объявлено в Сочи. В период с 30 ноября по 2 декабря прогнозируются сильные ливни, грозы, подъем уровня воды в реках, а также шквалистый ветер со скоростью до 22–27 м/с.