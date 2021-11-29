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Четыре человека пострадали в Ялте от поваленных ветром деревьев

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Мэр Ялты Янина Павленко сообщила о четырех пострадавших в результате ураганного ветра в городе 29 ноября. По ее данным, пострадали пожилые люди, мужчина и молодой парень, сообщает глава администрации города в своем Telegram-канале.

«У нас четверо пострадавших во время непогоды. Трое травмированы в результате паления деревьев. Это 16-летний подросток, 67-летний мужчина и женщина того же возраста. С травмами различной степени тяжести и переломами они госпитализированы. Еще один мужчина 33 лет травмирован сорванной ветром антенной. Он обратился в травмпункт, госпитализация не понадобилась», — написала Павленко.

В Крыму действует штормовое предупреждение об ураганном ветре скоростью 30-35 м/с. Павленко призвала горожан во вторник, 30 ноября, оставить детей дома, не водить их в школы и детские сады до ослабления ветра.

«Очень прошу родителей завтра не отпускать детей самих в школы и детские сады, а по возможности — оставить их дома. Обращаюсь также к работодателям — отнестись с пониманием к ситуации и, где это возможно, перейти на дистанционный формат работы!» — призвала мэр Ялты.

По данным регионального управления МЧС РФ, после падения деревьев в городах и селах Крыма травмированы шесть человек. Среди пострадавших — женщина в селе Чистенькое, она госпитализирована, и мужчина в Алуште — ему оказывается медицинская помощь. Несколько человек травмированы от падений деревьев в Ялте, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Крыму в понедельник и вторник объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра. 29 ноября сообщалось, что на полуострове почти 40 тыс. потребителей остались без электроснабжения из-за сильного ветра. Для ликвидации последствий непогоды привлекли не менее 340 человек и 95 единиц техники. За период действия штормовых погодных условий было зафиксировано 20 происшествий, связанных с падением деревьев.

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