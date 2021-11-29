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340 человек и технику привлекли для ликвидации последствий ветра в Крыму

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Не менее 340 человек и 95 единиц техники привлечены для ликвидации последствий прохождения неблагоприятных погодных условий в Республике Крым. Об этом сообщили в понедельник, 29 ноября, в пресс-службе регионального правительства.

«Максимальные порывы ветра зафиксированы на территории Никитского ботанического сада — 32м/с, ГО Алушта — 30 м/с, ГО Симферополь — 20 м/с», — говорится в сообщении.

Там добавили, что за период действия штормовых погодных условий было зафиксировано 20 происшествий, связанных с падением деревьев.

Власти Крыма рекомендовали гражданам не покидать своих домов из соображений безопасности, передает RT.

Ранее в этот день в администрации губернатора Стамбула сообщили о четырех погибших и 19 пострадавших из-за урагана.

Отмечается, что во многих провинциях Турции ураган срывает крыши домов и рушит конструкции. Так, в Стамбуле рухнула башня с часами, момент падения которой очевидцы засняли на видео.

Кроме того, власти приостановили движение судов по проливу Босфор из-за ураганного ветра, сообщает телеканал «360». Также отмечается, что шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле.

Главное управление метеорологии Турции выпустило «оранжевое» предупреждение для 17 провинций, где ожидается сильный ветер.

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