Число погибших из-за урагана в Стамбуле увеличилось до четырех

Число погибших из-за урагана в турецком Стамбуле возросло до четырех, 19 человек ранены. Об этом 29 ноября сообщила администрация губернатора города.

«По данным управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям, в результате сильного ветра, который начался в Стамбуле, четыре человека погибли и 19 получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о двух погибших после обрушения крыши из-за ураганного ветра в провинции Стамбула Эсеньюрт.

Отмечается, что во многих провинциях Турции ураган срывает крыши домов и рушит конструкции. Так, в Стамбуле рухнула башня с часами, момент падения которой очевидцы засняли на видео. В результате данного инцидента никто не пострадал.

Кроме того, власти приостановили движение судов по проливу Босфор из-за ураганного ветра. Также отмечается, что шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле.

Главное управление метеорологии Турции выпустило «оранжевое» предупреждение для 17 провинций, где ожидается сильный ветер.